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09.11.2020 / 14:14
Текст: Сергей Бабкин

В Москве введут новые выделенки

Новые выделенные полосы для общественного транспорта в Москве будут введены с 23 ноября. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта.

В общей сложности выделенки появятся на 14 участках дорог. Суммарная протяженность этих полос составит 7,5 км. В зоне действия этих полос проходит 105 маршрутов, в том числе 40 межрегиональных. Каждый день они перевозят более 250 тысяч пассажиров.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Все выделенные полосы на дорогах Москвы начали работу в едином режиме

"Мы сделали новые участки, чтобы дать приоритет общественному транспорту там, где есть серьезные затруднения движения. После их введения задержки и отставание от графика наземного транспорта будут минимизированы, а пассажирам не придется долго ждать", - заявляют в департаменте. Новые участки выделенок появятся на следующих улицах:

- Ленина;

- Лебедева;

- Менделеевской;

- Ярцевской;

- Островитянова;

- Осеннем бульваре;

- Нижней Масловке;

- Рижской площади;

- Полярной;

- Каспийской;

- Щелковском шоссе;

- Хамовническом Валу;

- в 3-м Крутицком переулке;

- 2-й улице Машиностроения.

Также в ведомстве напомнили, что с 7 ноября все выделенки заработали в режиме 24/7. Частному транспорту запрещено въезжать на них даже в выходные и праздники. Штраф за это нарушение - 3 тысячи рублей. Полосы предназначены только для общественного транспорта, школьных автобусов, такси, машин экстренных и коммунальных служб и велосипедистов.

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