В Москве введут новые выделенки

Новые выделенные полосы для общественного транспорта в Москве будут введены с 23 ноября. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта.

В общей сложности выделенки появятся на 14 участках дорог. Суммарная протяженность этих полос составит 7,5 км. В зоне действия этих полос проходит 105 маршрутов, в том числе 40 межрегиональных. Каждый день они перевозят более 250 тысяч пассажиров.

"Мы сделали новые участки, чтобы дать приоритет общественному транспорту там, где есть серьезные затруднения движения. После их введения задержки и отставание от графика наземного транспорта будут минимизированы, а пассажирам не придется долго ждать", - заявляют в департаменте. Новые участки выделенок появятся на следующих улицах:

- Ленина;

- Лебедева;

- Менделеевской;

- Ярцевской;

- Островитянова;

- Осеннем бульваре;

- Нижней Масловке;

- Рижской площади;

- Полярной;

- Каспийской;

- Щелковском шоссе;

- Хамовническом Валу;

- в 3-м Крутицком переулке;

- 2-й улице Машиностроения.

Также в ведомстве напомнили, что с 7 ноября все выделенки заработали в режиме 24/7. Частному транспорту запрещено въезжать на них даже в выходные и праздники. Штраф за это нарушение - 3 тысячи рублей. Полосы предназначены только для общественного транспорта, школьных автобусов, такси, машин экстренных и коммунальных служб и велосипедистов.