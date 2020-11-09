В Подмосковье задержали вора, кравшего товары в магазине с помощью магнита

В магазине компьютерной техники на улице Пионерская в подмосковном Королеве злоумышленник с помощью магнита снял с нескольких товаров антикражные датчики, после чего его сообщник в сумке вынес его из торговой точки. Через несколько дней мужчины повторили кражу. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Королев установили одного из подозреваемых и задержали его в момент, когда он в очередной раз вернулся в магазин - место совершения преступлений. Им оказался 23-летний житель Москвы.

Впоследствии выяснилось, что похищенное имущество воры продали на местном рынке. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Подозреваемый взят под стражу. В настоящее время ищут соучастника преступления.