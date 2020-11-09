В регионах лекарства будут выдавать врачи и волонтеры

Пациенты, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно, должны быть обеспечены бесплатными лекарствами, причем сразу же после постановки диагноза, без посещения аптеки. В понедельник в правительстве объявили, что плюс к уже выделенным 5 млрд рублей в регионы отправят дополнительные средства. Теперь главное - быстро закупить препараты и организовать их выдачу. Собкоры "РГ" разбирались, как регионы справляются с этой задачей.

"Выдавать лекарства амбулаторным пациентам нужно сразу после постановки диагноза - без необходимости посещения аптеки", - рекомендовал глава минздрава Михаил Мурашко руководителям здравоохранения в регионах. Такой порядок ускорит начало лечения и снизит ажиотажный спрос на таблетки в аптеках. Ведь сейчас люди скупают "про запас" все подряд. Кроме того, принцип "таблетка на дом" поможет уменьшить количество контактов и сдержать распространение инфекции. Есть и еще один положительный момент: человек будет лечиться тем, что ему назначил доктор, а не по советам знакомых или из интернета.

Первые 5 миллиардов до регионов уже доведены, и сейчас власти стараются как можно быстрее закупить лекарства.

В Москве, где "домашних" пациентов стали обеспечивать лекарствами раньше, схема простая: врач имеет необходимый запас с собой и выдает лекарства, приходя к больному домой. Либо пациент получает их в центрах КТ-диагностики - сразу после подтверждения, что у него вирусная пневмония.

Примерно по тому же пути пойдут и в регионах: лекарства назначит и тут же выдаст доктор, либо привезет специальная мобильная бригада. Кстати, курс лечения обойдется в 7-8 тысяч рублей, и больному платить теперь будет не нужно.

Самое логичное решение - выдавать лекарства будет врач после осмотра пациента и постановки диагноза

Как сообщили "РГ" в комитете по здравоохранению Петербурга, сейчас лекарства пациентам с коронавирусом, которые проходят лечение по системе ОМС "стационар на дому", выдает лечащий врач во время посещения. По этой схеме лечится небольшое количество горожан, и многие находятся в поиске лекарств самостоятельно. У сетевых аптек Петербурга есть сервис по доставке лекарств, поэтому находящемуся в самоизоляции препараты могут принести на дом. Лекарства от коронавируса стоят недешево, например, самый доступный по цене препарат фавипиравир удалось найти за 6364 рубля. Когда будут закуплены препараты за счет федерального бюджета, ими обеспечат и других "домашних" пациентов.

В Самарской области домашних пациентов планируют обеспечивать в соответствии с медицинскими и социальными показаниями: в первую очередь - пожилых, одиноких и малообеспеченных, чтобы возможность лечиться была у всех. Правда, пока неясно, придется ли подтверждать статус малоимущего. Сначала предполагалось, что идти весь объем лекарств для лечения на дому будет через одну закрепленную поликлинику и развозить таблетки по адресам будут "пакетом", когда соберут весь необходимый комплект. Но глава региона Дмитрий Азаров такой подход раскритиковал. "Почему граждане, которые уже сейчас лечатся, должны ждать 12 дней, чтобы им доставили эти препараты, только потому, что так "проще управлять", - упрекнул губернатор областной минздрав. Так что в итоге договорились, что развозить лекарства больным должны мобильные бригады в течение суток после их поступления на склады. И решили открыть "горячую линию" для обратной связи.

В Бурятии лекарства на дом тоже будут привозить волонтеры и медработники. "Поставки ожидаются на этой неделе. Часть препаратов будет направлена в стационары, часть - пациентам, которые лечатся на дому, - пояснила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова. - Для тех, кто болеет в легкой форме, лекарства могут выдавать в так называемых "ковидных поликлиниках", но в основном планируем раздачу на дому". Помогать в этом будут волонтеры, которые уже доставляют лекарства и продукты льготникам. Кроме того, в республике уже несколько дней работает "ковидное такси", которое возит пациентов с коронавирусом по направлению специалистов в поликлинику, по цене поездки в общественном транспорте.

В Сахалинской области также начали заключать контракты с аптеками. Ориентировочно, противовирусные препараты начнут развозить по домам заболевших в конце недели. "Их получат амбулаторные пациенты, у которых есть подтвержденный диагноз COVID. Есть разные схемы лечения, соответственно, то, какие препараты нужны пациенту, определяет врач. У нас есть волонтерский проект с партией "Единая Россия" - доставку организуем вместе, - рассказал глава областного минздрава Владимир Кузнецов.

Выдача лекарств для лечения дома поможет сбить ажиотажный спрос в аптеках

На Камчатке на помощь лечащимся дома также придут студенты местного медицинского колледжа и члены региональной организации "Волонтеры - медики". В Амурской области разносить лекарства помимо медработников амбулаторным пациентам тоже будут добровольцы.

Кстати

Регионы ужесточают противоэпидемические меры: вводят режим самоизоляции для групп риска, расширяют контроль за передвижением граждан с помощью QR-кодов. В Петербурге с нынешней недели закрыли фуд-корты (за исключением тех, что находятся в аэропортах, на вокзалах и АЗС), запретили мероприятия более чем на 70 человек. По примеру Москвы в Питере на удаленку отправятся менее 30% сотрудников. В Ленинградской, Ивановской областях, как раньше в Москве, обязали самоизолироваться людей старше 65 лет, в Подмосковье, кроме того, пенсионерам заблокируют социальные карты, чтобы уменьшить количество людей в транспорте. В Свердловской области режим самоизоляции для возраста 65+ продлен до 23 ноября. Кроме того, во многих регионах детей перестали пускать в торговые центры без взрослых, продлевают каникулы или переводят школьников на удаленное обучение. В ряде регионов также решено ограничить продажу алкоголя.