В России построят крупнейший центр радионуклидной терапии

Как рассказал главный онколог России Андрей Каприн, отделение радионуклидной терапии на базе медцентра в Обнинске работает с середины 1980-х годов, оно проводит почти половину всех процедур ядерной медицины в стране, а также потребляет более половины всего рынка отечественной радиофармпродукции. Однако его здание и инженерные коммуникации нуждаются в капитальном ремонте. Инвестиционный проект, предложенный компанией "Русатом Хэлскеа", позволит увеличить уже существующие мощности, поскольку включает возведение нового здания, реконструкцию старого корпуса, а также полное оснащение нового центра современным оборудованием.
Размер инвестиций составит 1,7 млрд рублей, 1 млрд из которых компания потратит на строительство, 450 миллионов - на закупку оборудования, более 250 миллионов уйдут на операционные расходы (зарплаты, содержание объекта, налоги). Сдача объекта запланирована на начало 2024 года. Новый центр радионуклидной терапии будет представлять собой два корпуса (амбулаторию и стационар на 40 койко-мест) общей площадью почти 8,5 тысячи квадратных метров.
Помимо этого в центре будет создано 130 дополнительных рабочих мест, а сумма его ежегодных налоговых отчислений в бюджеты разных уровней составит 1,5 млрд рублей. Концессионный контракт с государством заключается на 15 лет, за это время компания должна возместить свои расходы: более 80% из них она планирует вернуть за счет средств, полученных от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе медицинским туристам из других государств, еще на 15% поступлений рассчитывает от обязательного медицинского страхования и коммерческой деятельности.
В минздраве рассказали, что России сегодня требуется 500 коек для пациентов радионуклидной терапии, средняя пропускная способность каждой - 130 человек в год. За десять лет число коек выросло втрое.