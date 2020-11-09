В России построят крупнейший центр радионуклидной терапии

В России за счет внебюджетных средств построят крупнейший в стране центр радионуклидной терапии с пропускной способностью 10 900 пациентов в год. Он откроется в Обнинске на базе Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба. Об этом говорилось на заседании Координационного совета минздрава.

Как рассказал главный онколог России Андрей Каприн, отделение радионуклидной терапии на базе медцентра в Обнинске работает с середины 1980-х годов, оно проводит почти половину всех процедур ядерной медицины в стране, а также потребляет более половины всего рынка отечественной радиофармпродукции. Однако его здание и инженерные коммуникации нуждаются в капитальном ремонте. Инвестиционный проект, предложенный компанией "Русатом Хэлскеа", позволит увеличить уже существующие мощности, поскольку включает возведение нового здания, реконструкцию старого корпуса, а также полное оснащение нового центра современным оборудованием.

Размер инвестиций составит 1,7 млрд рублей, 1 млрд из которых компания потратит на строительство, 450 миллионов - на закупку оборудования, более 250 миллионов уйдут на операционные расходы (зарплаты, содержание объекта, налоги). Сдача объекта запланирована на начало 2024 года. Новый центр радионуклидной терапии будет представлять собой два корпуса (амбулаторию и стационар на 40 койко-мест) общей площадью почти 8,5 тысячи квадратных метров.

Помимо этого в центре будет создано 130 дополнительных рабочих мест, а сумма его ежегодных налоговых отчислений в бюджеты разных уровней составит 1,5 млрд рублей. Концессионный контракт с государством заключается на 15 лет, за это время компания должна возместить свои расходы: более 80% из них она планирует вернуть за счет средств, полученных от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе медицинским туристам из других государств, еще на 15% поступлений рассчитывает от обязательного медицинского страхования и коммерческой деятельности.

В минздраве рассказали, что России сегодня требуется 500 коек для пациентов радионуклидной терапии, средняя пропускная способность каждой - 130 человек в год. За десять лет число коек выросло втрое.