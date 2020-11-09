В Туле пройдет Международный военный кинофестиваль имени Ю. Озерова

Фестиваль пройдет под знаком 75-летия Великой Победы. Его слоган "Через войну в кино - против войны в мире!". Также в этом году исполняется 50 лет киноэпопеи Юрия Озерова "Освобождение", которую посмотрели более 500 миллионов человек. В связи с пандемией фестиваль пройдет в онлайн-режиме.

Среди участников фестиваля - заслуженный артист РФ Сергей Маховиков, актриса театра и кино Ольга Хохлова. Актер Артур Смолянинов представит фильм-открытия "Калашников" режиссера Константина Буслова, а озвучивавшая Машу в мультфильме "Маша и медведь" Варя Саранцева проведет онлайн-встречу со зрителями в кинотеатре "Майский".

Торжественную церемонию открытия фестиваля зрители смогут увидеть в онлайн-формате 10 ноября в соцсетях и на сайте Минкультуры РФ. 15 ноября будет транслироваться церемония закрытия фестиваля.

Бесплатные кинопоказы пройдут на 23 площадках региона - в Щекинском, Веневском, Дубенском, Узловском, Белевском, Одоевском, Арсеньевском, Кимовском, Ясногорском, Чернском, Богородицком и Суворовском районах.

В программу фестиваля вошли 70 картин в различных конкурсных категориях: игровые полнометражные, документальные, детско-юношеские и анимационные, короткометражные, ретроспективные фильмы. В фестивале примет участие короткометражный фильм Андрея Комарова "100 шагов" с участием лауреата премии Союзного государства в области литературы и искусства Владимира Гостюхина в главной роли. Фильм снимался на его родине - в Екатеринбурге по мотивам рассказа Александра Андрющенко "100 метров". Это рассказ о ветеране Великой Отечественной войны, совершившего вооруженный захват накануне 9 мая... К 75-летию освобождения Беларуси зрители увидят проект "Беларусь помнит" о тех, кто был в оккупации. Более девяти тысяч деревень пострадали в годы войны в Беларуси, причем больше половины из них были уничтожены карателями вместе с людьми. Беларусь помнит и передает эту память своим потомкам.