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09.11.2020 20:04
Рубрика: Власть

Наводят мосты

Военные построили в Тульской области 14 переправ
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
В Веневском и Дубенском районах Тульской области 110 солдат и офицеров из отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа строят переправы через реки Шат и Упа. Автомобильный и пешеходный мосты длинной 60 и 72 метра соединят десятки населенных пунктов и значительно сократят жителям дорогу к школам, детсадам, больницам, фельдшерским пунктам и магазинам.

Сооружения будут капитальными и, как ожидается, прослужат людям десятки лет. Для этого конструкцию мостов собирают из прокатных балок, которые установят на прочные сваи. По окончанию работ мосты пройдут необходимые в таких случаях экспертизы. Лишь после этого по ним откроют движение.

Фото: РИА Новости
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А пока военные трудятся в несколько смен и активно используют более полусотни единиц специальной инженерной техники. "Постараемся все закончить до наступления морозов", - пообещал командир отдельного мостового батальона бригады подполковник Андрей Гаранин.

Вообще-то строительство этих мостов инициировал губернатор Тульской области Андрей Дюмин. В ответ на его обращение, командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев распорядился направить в регион подготовленных людей и необходимую технику.

Всего военные должны соорудить пять мостов, причем сделать это в рамках тактико-специальных учений. Вслед за капитальными переправами через реки Шат и Упа, такие же сооружения появятся еще в трех районах Тульской области. В Кимовском и Белевском армейские специалисты построят автомобильные мосты протяженностью 24 и 36 метров через реки Мокрая Табола и Пениковка. А еще один - 12-метровый в Веневском районе - сделают через ручей в деревне Грибовка.

По данным Министерства обороны РФ, обновлять региональную сеть мостовых сооружений в Тульской области солдаты и офицеры Западного военного округа помогают с 2018 года. За это время они построили уже 14 переправ.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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