В Воронеже рядовой убил офицера и двух солдат, еще одного ранил

Под Воронежем задержали 20-летнего солдата срочной службы Антона Макарова. По данным следствия, ранним утром 9 ноября он с топором напал на дежурного по воинской части 45117, завладел его пистолетом, потом убил офицера и двух солдат. Третьего ранил - тот сейчас находится в госпитале. Сам срочник с пистолетом и двумя обоймами к нему скрылся. Но позже был пойман за городом.

Юго-западная окраина Воронежа и его пригороды в понедельник несколько часов были наводнены полицейскими, росгвардейцами и военными. Здесь находится военный аэродром Балтимор, на котором все и случилось. Аэродром сейчас на реконструкции, самолеты там не летают, но службу по его охране ведут.

Известно, что вечером в воскресенье рядовой Макаров из отдельного батальона аэродромно-технического обеспечения заступил в наряд. В 5 утра его приехал проверить дежурный по части майор Сергей Ермолаев. По-видимому, между ними возникла словесная перепалка. Возможно, из-за того, что солдат на посту спал или делал что-то не положенное по уставу.

Когда офицер повернулся к Макарову спиной, тот ударил его топором, снятым с пожарного щита. Затем солдат вытащил из кобуры майора табельный пистолет и выстрелил в лежащего. Потом он убил появившегося на звук выстрелов солдата - водителя дежурной машины рядового Акталиева. Еще одна смертельная пуля досталась несшему службу в наряде вместе с Макаровым ефрейтору Сергею Кажокину. Когда убийца бросился бежать, на его пути оказался еще один солдат. В него тоже попали пули, но ранение, к счастью, не было смертельным.

Через час о чрезвычайном происшествии стало известно командованию. К семи утра Балтимор оцепили. В 10.40 туда зашла колонна Росгвардии: броневик "Тигр" и два грузовика со спецназом. Следом через ворота КПП проехала карета "скорой помощи". Еще минут через пять подкатил зеленый автобус с армейскими номерами и зашторенными окнами. За занавесками угадывались силуэты бойцов в полной экипировке и с оружием. Над аэродромом в это время кружил беспилотник.

Вспыльчивый характер Антона Макарова до сих пор помнят в школе и в институте МВД, где парень недолго учился на радиотехническом факультете

Но задержали беглеца не на территории воинской части, а в селе Землянск Семилукского района. Когда в полицию поступил сигнал об угоне машины молодым мужчиной в военной форме, на прилегающих к Воронежу дорогах выставили посты. Угонщика скоро поймали. Оперуполномоченные во главе с начальником городского уголовного розыска заблокировали его на дороге и задержали. Это был Антон Макаров. Сейчас с солдатом работают военные следователи.

Он, между прочим, житель Воронежа. Отец неизвестен. Когда парень был во втором классе, мать вместе с мужем уехала в Израиль. Растили Антона бабушка с дедушкой. Воспитанию мальчик поддавался с трудом. Его вспыльчивый характер до сих пор помнят и в школе, и в институте МВД, где Макаров недолго учился на радиотехническом факультете. Отчислили его за очередную драку. "Сам с кулаками не лез. Но если обижали, обязательно давал сдачи", - рассказали знакомые солдата.

Когда Макаров ушел в армию и остался служить в родном городе, то часто появлялся дома. Последний раз, по свидетельству соседей, буквально за пару дней до трагических событий. Причем был не в форме, а по гражданке.

Военные утверждают, что конфликта между проверяющим офицером и Макаровым прежде не было. Похоже, они вообще до этого никогда не контактировали. "Жалоб на неуставные отношения в части, где служил солдат, также не поступало. В качестве основной версии случившегося рассматривается нервный срыв", - рассказал "Интерфаксу" источник в штабе Западного военного округа.

Следственный комитет России на своем сайте сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия).

Сообщается, что назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Также будут проводиться экспертные исследования для установления психического состояния подозреваемого. "Проводится осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотива содеянного", - проинформировали в Следственном комитете России.