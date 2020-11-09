В Воронеже солдат расстрелял сослуживцев, трое погибли

Трое военнослужащих погибли, один ранен в результате нападения на караул на военном аэродроме Балтимор на окраине Воронежа.

ЧП произошло около пяти часов утра.

Вооруженный топором солдат-срочник напал на сослуживцев, находившихся в караульном помещении. Завладев их оружием, преступник открыл огонь.

- По предварительным данным, три человека погибли, один ранен, - сообщил "РГ" источник в силовых структурах.

Эту информацию подтвердили и в правительстве региона.

Погибшие - военнослужащие срочной службы. Нападавшему удалось скрыться. Уточняется, что он вооружен автоматом Калашникова.