10 ноября Верховный суд назовет город, в котором можно было бы провести судебный процесс по так называемому "делу Baring Vostok". Претендентов - два. Москва или Благовещенск. Внимание к этому делу общественности и бизнеса было обеспечено тем, что одним из обвиняемых по нему проходит американский бизнесмен Майкл Калви.

Дело может быть направлено либо в один из районных судов Москвы, где проходило расследование и находятся почти всего его участники, либо в Благовещенск - по адресу банка "Восточный", которому, по версии следствия, нанесли ущерб обвиняемые.

Определиться Верховный суд попросила Генпрокуратура. Она же ходатайствовала, чтобы в столице это был Мещанский суд.

Напомним, что всем фигурантам "дела Baring Vostok" вменяется хищение "путем растраты" 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита компании "Первое коллекторское бюро". Случилось это в декабре 2015 года. 9 ноября стало известно, что эти два миллиарда рублей банку коллекторское бюро вернуло.

Обвиняемыми по делу считаются семь человек. Это основатель и старший партнер Baring Vostok Майкл Калви, партнер фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Генпрокуратура ходатайствовала, чтобы дело слушалось в Москве в Мещанском районном суде

За годы следствия никто из фигурантов вину не признал. Сам же Калви неоднократно говорил, что уголовное дело связано с конфликтом вокруг контроля над "Восточным". По его мнению, дело было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

В день, когда Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение Калви и его коллегам, а это было 26 октября, стороны конфликта объявили об урегулировании всех претензий друг к другу и подписании мирового соглашения. Теперь, получается, решен и денежный вопрос.

А 9 ноября ПКБ и "Восточный" заявили о соглашении. По нему банк получит 2,5 миллиарда рублей - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба и откажется от гражданского иска, заявленного еще во время следствия по уголовному делу.