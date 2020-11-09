Новости

Губернатор Подмосковья подписал постановление о новых ограничениях 22:01
Трамп сменил главу Пентагона 21:31
Участники проекта "Северный поток-2" обжаловали штраф польского регулятора 21:24
Источник: "Локомотив" может продать Смолова зимой 21:07
Баку признал вину за сбитый российский вертолет 21:00
Трусова: Без бонусов мировых рекордов бы не было 20:42
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 14,5 тысячи человек 20:41
ЕС ввел пошлины на товары из США на 4 млрд долларов 20:27
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении 19:56
Путин поручил утвердить новую стратегию развития лесного комплекса 19:50
Путин поручил запустить информсистему по лесу 19:44
ЛДПР планирует поддержать не всех кандидатов в члены кабмина 19:33
Новая книга Джоан Роулинг "Икабог" поступит в продажу во вторник 19:22
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19 19:22
СК возбудил дело о геноциде после раскопок расстрельных ям в Миллерово 19:22
В Подмосковье мужчина и женщина погибли в сауне 19:19
Минск адресовал польской стороне придерживаться международных обязательств 19:04
"Единая Россия" заявила об одобрении кандидатур в кабмин 18:47
Арестован водитель, пьяным сбивший насмерть молодую пару на "зебре" 18:36
Зеленский заболел COVID-19 18:28
Черчесов не общался с Дзюбой после появления скандального видео 18:25
Варшава ратифицировала соглашение об усиленном военном сотрудничестве с США 18:11
В Петербурге умер последний Герой СССР, получивший звание в годы войны 18:00
КПРФ воздержится от голосования по кандидатурам в кабмин 17:59
Российский фильм ужасов "Спутник" взял главный приз в Италии 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 20:58
Рубрика: Происшествия

Подсудный кредит

Верховный суд решит, где будут судить Майкла Калви
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
10 ноября Верховный суд назовет город, в котором можно было бы провести судебный процесс по так называемому "делу Baring Vostok". Претендентов - два. Москва или Благовещенск. Внимание к этому делу общественности и бизнеса было обеспечено тем, что одним из обвиняемых по нему проходит американский бизнесмен Майкл Калви.

Дело может быть направлено либо в один из районных судов Москвы, где проходило расследование и находятся почти всего его участники, либо в Благовещенск - по адресу банка "Восточный", которому, по версии следствия, нанесли ущерб обвиняемые.

СК и МВД опровергли информацию о задержании сына Фургала

Определиться Верховный суд попросила Генпрокуратура. Она же ходатайствовала, чтобы в столице это был Мещанский суд.

Напомним, что всем фигурантам "дела Baring Vostok" вменяется хищение "путем растраты" 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита компании "Первое коллекторское бюро". Случилось это в декабре 2015 года. 9 ноября стало известно, что эти два миллиарда рублей банку коллекторское бюро вернуло.

Обвиняемыми по делу считаются семь человек. Это основатель и старший партнер Baring Vostok Майкл Калви, партнер фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Генпрокуратура ходатайствовала, чтобы дело слушалось в Москве в Мещанском районном суде

За годы следствия никто из фигурантов вину не признал. Сам же Калви неоднократно говорил, что уголовное дело связано с конфликтом вокруг контроля над "Восточным". По его мнению, дело было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Рекорд по взысканиям: Суд конфисковал у экс-министра Абызова 32,5 млрд рублей

В день, когда Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение Калви и его коллегам, а это было 26 октября, стороны конфликта объявили об урегулировании всех претензий друг к другу и подписании мирового соглашения. Теперь, получается, решен и денежный вопрос.

А 9 ноября ПКБ и "Восточный" заявили о соглашении. По нему банк получит 2,5 миллиарда рублей - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба и откажется от гражданского иска, заявленного еще во время следствия по уголовному делу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Дальний Восток ЦФО Москва ДФО Амурская область Благовещенск

Главное сегодня

Мишустин назначил временных руководителей трех министерств
Попова призвала ужесточить ограничения по COVID-19 в ряде регионов
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19
Путин подписал закон о Конституционном суде
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя