На Камчатке застрелили забравшихся на подлодку медведицу с малышом

Новости

Цеков: В случае сноса памятника Екатерине II Киев должен отказаться от ряда областей 05:11
Тропический шторм "Эта" обрушился на побережье Флориды 04:36
Фильм "Ведьмы" продолжил лидировать в российском кинопрокате на выходных 04:14
Медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19 04:05
Джордж Буш-младший заявил о праве Трампа добиваться пересчета голосов 03:33
Синоптики предупредили о затяжном похолодании в европейской части страны 03:30
В штабе Трампа прокомментировали сообщения СМИ о признании поражения 02:47
Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге АТР 01:57
Гендиректор "Зенита" прокомментировал скандальное видео Дзюбы 01:46
Вильфанд: Аномально теплая погода ожидается в ряде регионов России 01:38
"Валенсия" с Черышевым разгромила "Реал" благодаря трем пенальти 01:18
Коалиция США опровергла сообщение о гибели американских военных в Сирии 00:51
Власти ОАЭ разрешили гражданский брак и употребление алкоголя 00:36
Гасперини похвалил Миранчука за игру против "Интера" 00:28
Дзюба прокомментировал скандальное видео со своим участием 08.11.2020
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 08.11.2020
Москвичей предупредили о гололедице 08.11.2020
За сутки от коронавируса вылечились 66 военнослужащих 08.11.2020
Похороны Михаила Жванецкого пройдут в закрытом режиме 08.11.2020
"Динамо" разгромило "Локомотив" в матче РПЛ 08.11.2020
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 50 миллионов человек 08.11.2020
Роспотребнадзор назвал основные нарушения антиковидного режима фудкортами и ТЦ 08.11.2020
Луис Арсе присягнул на верность боливийскому народу 08.11.2020
Дзюба не забил пенальти в матче с "Краснодаром" 08.11.2020
Требования к ввозу препарата для анестезии крупных животных могут смягчить 08.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 04:32
Рубрика: Общество

На Камчатке застрелили забравшихся на подлодку медведицу с малышом

Текст: Юлия Гарднер

В воскресенье близ бывшего поселка Рыбачий на Камчатке - месте базирования атомных субмарин Тихоокеанского флота России - застрелили медведицу с медвежонком.

Медведь ранил разносчика газет в Японии

Хищники переплыли бухту Крашенникова и забрались на подлодку "Рязань" отдохнуть, пишут "Вести.ру". Военные посчитали, что нет никакой возможности отогнать зверей и пустили в ход ружье: медведи все равно зашли бы в населенные пункты.

Однако местные жители в соцсетях оказались возмущены. "Они никого не трогали, плыли по своим делам, остановились отдохнуть. За что?" - пишут они, добавляя, что хищники на кордоне - нередкие гости.

"Мы, люди, живем здесь как будто в аквариуме, стоящим на полке в мире медведей, откуда очень удобно и интересно наблюдать за их жизнью и естественным поведением. Эти медведи давно перестали нами интересоваться и просто занимаются своими делами. Иногда, чаще всего на пирсе, мы с ними все же пересекаемся. Но это тоже не приносит проблем ни им, ни нам", - пишет в Instagram фотограф-путешественник Лиана Варавская, которая часто снимает косолапых.

В регионах Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Интервью с главой "Гознака" Аркадием Трачуком. Главное
Мишустин постановил ускорить расселение ветхого жилья в районе БАМа
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве пока не стабилизировалась
Под Новосибирском с рельсов сошли вагоны грузового поезда
Названы версии крушения самолета Александра Колтового
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно