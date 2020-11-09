На Камчатке застрелили забравшихся на подлодку медведицу с малышом

В воскресенье близ бывшего поселка Рыбачий на Камчатке - месте базирования атомных субмарин Тихоокеанского флота России - застрелили медведицу с медвежонком.

Хищники переплыли бухту Крашенникова и забрались на подлодку "Рязань" отдохнуть, пишут "Вести.ру". Военные посчитали, что нет никакой возможности отогнать зверей и пустили в ход ружье: медведи все равно зашли бы в населенные пункты.

Однако местные жители в соцсетях оказались возмущены. "Они никого не трогали, плыли по своим делам, остановились отдохнуть. За что?" - пишут они, добавляя, что хищники на кордоне - нередкие гости.

"Мы, люди, живем здесь как будто в аквариуме, стоящим на полке в мире медведей, откуда очень удобно и интересно наблюдать за их жизнью и естественным поведением. Эти медведи давно перестали нами интересоваться и просто занимаются своими делами. Иногда, чаще всего на пирсе, мы с ними все же пересекаемся. Но это тоже не приносит проблем ни им, ни нам", - пишет в Instagram фотограф-путешественник Лиана Варавская, которая часто снимает косолапых.