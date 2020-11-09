Пенсионер из Приамурья перевел мошенникам более двух миллионов рублей

В городе Райчихинске Амурской области пенсионер перевел мошенникам более двух миллионов рублей.

83-летнему мужчине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и убедил в том, что с его счета пытаются списать крупную сумму денег. Под диктовку злоумышленника пожилой амурчанин перевел 2 миллиона 150 тысяч рублей на "безопасный счет".

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Всего в Приамурье за три дня зарегистрировано десять подобных преступлений. Общий ущерб превысил три миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.