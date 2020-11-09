Теплицы на Дальнем Востоке частично профинансирует федеральный бюджет

Минвостокразвития совместно с Минсельхозом и Минфином разработали проект документа, который позволит реализовать механизм возмещения части затрат (20%) на строительство и модернизацию тепличных комплексов на Дальнем Востоке. Проект будет поддерживаться средствами из федерального бюджета.

"Для Дальнего Востока развитие тепличного хозяйства крайне важно, поскольку 10 из 11 субъектов ДФО отнесены к территориям, неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции. Плюс в регионе высокая зависимость от импорта овощей. Поэтому возобновление господдержки для строительства и модернизации тепличных комплексов Дальнего Востока - необходимый и очень верный шаг", - прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Самообеспеченность овощной продукцией на дальнем Востоке ниже среднероссийского показателя в 2,4 раза.

"Это важная составляющая агропромышленного комплекса - и с точки зрения продовольственной безопасности, и для повышения доступности свежих овощей для людей. Спрос на такую продукцию есть. Но чем севернее, тем сложнее сельхозпроизводителям работать в этом секторе", - ранее отмечал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как подчеркивают специалисты Минвостокразвития России, государственная поддержка в виде возмещения 20% понесенных затрат, позволит увеличить количество площадей вводимых тепличных комплексов, а также сформирует конкуренцию между производителями овощей при ценообразовании отпускаемой на рынок продукции.