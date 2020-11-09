В Хабаровске осуждена "менеджер" псевдомедицинского центра

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор 33-летней местной жительнице, которая являлась менеджером псевдомедицинской организации. Ее признали виновной в покушении на мошенничество и мошенничестве.

С декабря 2017-го по январь 2019 года в городе работала организованная группа, которая под видом оказания медицинской помощи похищала деньги у населения. В частности, подсудимая участвовала в совершении 61 преступления и еще одном, которое не довели до конца.

"Согласно отведенной роли, она выполняла обязанности менеджера отдела продаж. Осуществляла первичный прием граждан, проводила диагностику состояния их здоровья и сообщала пациентам о якобы имеющихся заболеваниях, убеждала в необходимости срочного лечения", - сообщает прокуратура края.

Люди, введенные в заблуждение, заключали договоры и брали кредиты на оплату "лечения".

В общей сложности преступники похитили более семи миллионов рублей. Часть из этих денег пошла на поддержание работы псевдомедицинского центра.

Суд приговорил "менеджера" к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.