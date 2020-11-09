В каких регионах чаще всего берут "Дальневосточную ипотеку"

45,2 млрд рублей выдано с момента старта программы "Дальневосточная ипотека". 13 банков-участников программы заключили 12774 договора на получение "дальневосточной ипотеки".

Тройку лидеров по количеству договоров, заключенных в рамках программы льготного кредитования, составляют: Приморский край, где выдано 3613 кредитов на общую сумму 13,8 млрд рублей, Республика Саха (Якутия) - здесь заключено 2998 льготных договоров на сумму 11,4 млрд рублей, и Хабаровский край, где выдано 1758 кредитов на сумму 6,3 млрд рублей.

"С "Дальневосточной ипотекой" мне стала доступной покупка собственной квартиры. Со ставкой кредита в 2% можно комфортно делать ежемесячные выплаты и при этом жить в своем доме в хорошем районе родного города, обустраивать быт, мечтать и строить планы на будущее. В декабре я получу ключи от новой квартиры", - рассказывает жительница Якутска Сахаайа Васильева.

Средняя сумма кредита на ИЖС по всем регионам ДФО составляет 3,48 млн рублей. Кредиты по программе "Дальневосточная ипотека" предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми и участникам программы "Дальневосточный гектар". Максимальный размер кредита - до 6 млн рублей, он выдается на срок не более 20 лет.