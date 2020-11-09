В Приамурье из-за COVID-19 отменили хоккейный матч с КНР

В Благовещенске отменили традиционный матч хоккеистов России и Китая из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщили в министерстве по физической культуре и спорту Амурской области.

Поединок был запланирован на январь 2021 года. Встреча между спортсменами Благовещенска и Хэйхе впервые состоялась в 2017 году на льду Амура. Турнир транслировали по телевидению и показывали на больших экранах, установленных на главных городских площадях.

Ситуация с распространением коронавируса в Приамурье остается напряженной. Правительство региона приняло решение запретить пребывание детей в возрасте до 18 лет в торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей или законных представителей.

Кроме этого, все торжественные церемонии по заключению брака в регионе теперь проходят без приглашенных гостей.

Всего в Амурской области выявлено 7874 случая COVID-19. 68 пациентов скончались.