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09.11.2020 08:24
Рубрика: Спорт

В Приамурье из-за COVID-19 отменили хоккейный матч с КНР

Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)

В Благовещенске отменили традиционный матч хоккеистов России и Китая из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщили в министерстве по физической культуре и спорту Амурской области.

Фото: iStock
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Поединок был запланирован на январь 2021 года. Встреча между спортсменами Благовещенска и Хэйхе впервые состоялась в 2017 году на льду Амура. Турнир транслировали по телевидению и показывали на больших экранах, установленных на главных городских площадях.

Ситуация с распространением коронавируса в Приамурье остается напряженной. Правительство региона приняло решение запретить пребывание детей в возрасте до 18 лет в торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей или законных представителей.

Кроме этого, все торжественные церемонии по заключению брака в регионе теперь проходят без приглашенных гостей.

Всего в Амурской области выявлено 7874 случая COVID-19. 68 пациентов скончались.

В регионах Спорт Хоккей Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск Пандемия коронавируса COVID-19

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