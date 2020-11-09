В Улан-Удэ уголовник украл и убил овчарку для лечения туберкулеза

В Улан-Удэ полицейские по горячим следам раскрыли похищение немецкой овчарки. Ее хозяин привязал собаку около магазина и отправился за покупками. Однако вернувшись, пса мужчина не обнаружил.

Стражи порядка в скором времени задержали подозреваемого, изучив записи с камер видеонаблюдения. Им оказался 37-летний судимый местный житель. Они признался, что вместе с приятелем украл овчарку и разделал, чтобы вылечить туберкулез.

Ущерб составил 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба УМВД по республике Бурятия.