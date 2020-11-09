Александра Трусова одержала победу на этапе Кубка России в Казани, обыграв действующую чемпионку Европы Алену Косторную и Майю Хромых.

После короткой программы Трусова уступала Косторной, которая также тренируется у Евгения Плющенко. Но подняться на высшую ступеньку пьедестала, как и на победном этапе КР в Москве, Саше помогли четверные прыжки.

В произвольной программе она заявила четыре "квада" и справилась с тремя из них, упав с четверного тулупа. За два проката Трусова получила 248,63 балла.

Алена Косторная, для которой это был первый старт в сезоне, еще не набрала оптимальную форму. Кроме того, перед турниром ей пришлось разнашивать новые ботинки. Неприятный момент для любого фигуриста. Так что мы так и не увидели в ее исполнении аксель в 3,5 оборота. С оценкой 226,31 балла Косторная стала второй.

Третье место заняла Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе (212,72 балла).