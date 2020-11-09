Новости

Акции Pfizer и BioNTech выросли после сообщений о вакцине от COVID-19 00:47
Опубликовано видео победного выступления Трусовой на этапе КР в Казани 00:34
В России стартуют продажи новых Xbox 00:00
Доктор Комаровский развеял мифы о пневмонии 09.11.2020
Игрок "Зенита" изолирован в молодежной сборной из-за теста на COVID-19 09.11.2020
Силуанов рассказал о цифровой платформе БРИКС 09.11.2020
Губернатор Подмосковья подписал постановление о новых ограничениях 09.11.2020
Трамп сменил главу Пентагона 09.11.2020
Участники проекта "Северный поток-2" обжаловали штраф польского регулятора 09.11.2020
Источник: "Локомотив" может продать Смолова зимой 09.11.2020
Баку признал вину за сбитый российский вертолет 09.11.2020
Трусова: Без бонусов мировых рекордов бы не было 09.11.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 14,5 тысячи человек 09.11.2020
ЕС ввел пошлины на товары из США на 4 млрд долларов 09.11.2020
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении 09.11.2020
Путин поручил утвердить новую стратегию развития лесного комплекса 09.11.2020
Путин поручил запустить информсистему по лесу 09.11.2020
ЛДПР планирует поддержать не всех кандидатов в члены кабмина 09.11.2020
Новая книга Джоан Роулинг "Икабог" поступит в продажу во вторник 09.11.2020
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19 09.11.2020
СК возбудил дело о геноциде после раскопок расстрельных ям в Миллерово 09.11.2020
В Подмосковье мужчина и женщина погибли в сауне 09.11.2020
Минск адресовал польской стороне придерживаться международных обязательств 09.11.2020
"Единая Россия" заявила об одобрении кандидатур в кабмин 09.11.2020
Арестован водитель, пьяным сбивший насмерть молодую пару на "зебре" 09.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 23:34
Рубрика: Спорт

Эффектно упала

Фигуристка Трусова лучшая даже с ошибками
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 252(8306)
Александра Трусова одержала победу на этапе Кубка России в Казани, обыграв действующую чемпионку Европы Алену Косторную и Майю Хромых.

После короткой программы Трусова уступала Косторной, которая также тренируется у Евгения Плющенко. Но подняться на высшую ступеньку пьедестала, как и на победном этапе КР в Москве, Саше помогли четверные прыжки.

Трусова: Без бонусов мировых рекордов бы не было

В произвольной программе она заявила четыре "квада" и справилась с тремя из них, упав с четверного тулупа. За два проката Трусова получила 248,63 балла.

Алена Косторная, для которой это был первый старт в сезоне, еще не набрала оптимальную форму. Кроме того, перед турниром ей пришлось разнашивать новые ботинки. Неприятный момент для любого фигуриста. Так что мы так и не увидели в ее исполнении аксель в 3,5 оборота. С оценкой 226,31 балла Косторная стала второй.

Третье место заняла Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе (212,72 балла).

В регионах Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

Мишустин назначил временных руководителей трех министерств
Попова призвала ужесточить ограничения по COVID-19 в ряде регионов
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19
Путин подписал закон о Конституционном суде
Бывший хоккеист "Спартака" Игорь Мусатов осужден на четыре года колонии
Футбольному клубу "Барселона" грозит скорое банкротство