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09.11.2020 18:58
Рубрика: Общество

На дне уральской реки обнаружили один из последних пароходов

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Пермском крае дайверы обнаружили на дне реки Сылвы один из последних колесных пароходов. Пассажирское судно на паровой тяге "Вера Фигнер" затонуло более полувека назад.

Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа
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- Узнали от местных жителей, что на дне лежит настоящий колесный пароход, один из последних, доживший до 1960-х годов и ходивший по Каме. Решили проверить, так ли это все на самом деле. Поехали, нырнули. После долгих поисков нашли вот такого колесного красавца. Правда, по фотографиям такого пока не скажешь. Пароход до половины погружен в ил, - отметил в Facebook пермский дайвер Артем Казин.

С помощью архивных документов удалось выяснить, что затонувший пароход был построен в Муроме на заводе Валенкова в 1904 году и назывался изначально "Екатерина". Затем судно приобрело пароходство М.К. Кашиной и переименовало его в "Харитина". Пароход работал в ежедневной беспересадочной линии между Рыбинском, Нижним Новгородом, Казанью и Пермью.

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