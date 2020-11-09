В Башкирии арестовали имущество экс-чиновника на 22 млн рублей

Имущество экс-председателя комитета по управлению собственностью минземимущества Республики Башкортостан по Стерлитамаку и его супруги, сотрудницы межрайонной ИФНС России № 3 по РБ арестовано судом. Речь идет о недвижимости и автомобиле общей стоимостью более 22 миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, супруги приобрели 11 нежилых помещений, четыре земельных участка, дом, квартиру и дорогостоящий автомобиль. Однако затраты на приобретение этого имущества значительно превысили совокупный официальный доход членов семьи за предшествующий период.

Прокурорская проверка показала: полученные доходы скрывались от декларирования, а приобретенное на них имущество оформлялось на близких родственников и доверенных лиц.

Надзорный орган направил в Стерлитамакский городской суд исковое заявление об обращении имущества в доход Российской Федерации. В обеспечительных целях на недвижимость наложили арест.