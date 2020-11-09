В Башкирии полицейский застрелил волка, напавшего на сельчан

В Белорецком районе участковый уполномоченный лейтенант полиции Азат Галимов был вынужден применить табельное оружие, чтобы спасти жителей деревни от волка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сообщение о диком животном, которое нападает на людей, поступило в дежурную часть отдела МВД России по Белорецкому району ночью от 60-летнего жителя деревни Азнагулово. Мужчина рассказал, что волк напал на него во дворе дома и укусил за ногу. К счастью, пенсионер сумел убежать и запереться в доме.

На место выехал участковый уполномоченный Азат Галимов. Осматривая местность, он встретил и других пострадавших от зуб хищника. Больше всех досталось 44-летней женщине: врачи диагностировали у нее несколько переломов, укусы и травму глаза.

Полицейский заметил волка, когда тот попытался напасть на очередную жертву. Азат Галимов выстрелил из табельного оружия и убил хищника. Тело животного передали ветеринарам.

По словам участкового, встретиться в разъяренным волком было немного страшно, но в решающий момент он думал только о том, как не допустить новых жертв.