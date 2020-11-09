В Перми внук похитил у бабушки полмиллиона рублей и купил себе машину

В Перми суд признал местного жителя виновным в совершении кражи с банковского счета у своей родственницы.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что мужчина узнал о банковском вкладе бабушки, которая раньше была его опекуном. Он тайно воспользовался смартфоном пожилой женщины, в котором была установлена программа банка, и перевел 560 тысяч рублей с вклада бабушки на свою банковскую карту, а позже на эти деньги купил автомобиль.

Потерпевшая обнаружила пропажу денег, когда пришла в банк снять пенсию, и обратилась за помощью в полицию.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы на срок один год и шесть месяцев, а также обязал его возместить ущерб потерпевшей.