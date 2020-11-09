В Самарскую область пришли инвесторы с проектами на 8 миллиардов рублей

Новости

Медведев: Криминогенная обстановка в России остается стабильной 15:43
Путин утвердил запрет для омбудсмена на зарубежные счета 15:42
Руперта Мердока хотят лишить монополии на СМИ в Австралии 15:30
Путин проведет саммит ШОС 15:28
Кремлевская елка пройдет без зрителей 15:25
До 20% кафе и ресторанов не пережили антиковидных ограничений 15:21
Путин утвердил запрет на зарубежные счета членам Совбеза РФ 15:18
Фото: Пугачева с Галкиным приехали на закрытые похороны Жванецкого 15:14
Дмитрий Кобылкин перейдет на работу в "Единую Россию" 15:11
Попова призвала ужесточить ограничения по COVID-19 в ряде регионов 15:05
Попова указала на заболеваемость COVID в регионах, не соблюдающих ограничения 15:03
Стал известен сюжет фильма "Доктор Стрэндж 2" 15:02
На портале госуслуг запустили сервис для обращений медиков 14:58
Мишустин пообещал выплаты до конца года медикам за борьбу с коронавирусом 14:55
Комитет Госдумы одобрил кандидатуры вице-премьера и министра энергетики 14:51
Кандидат в главы Минстроя получил одобрение от думских комитетов 14:34
Мишустин призвал проводить диагностику заболеваний в более сжатые сроки 14:32
За девять месяцев 2020 года оборот розничной торговли снизился на 4,8% 14:27
Мишустин: Ни один заболевший коронавирусом не должен остаться без помощи 14:18
РЖД готовятся запустить "Ласточки" на маршруте Москва-Минск 14:12
Голландские музеи выложили в Сеть более тысячи работ Ван Гога 14:11
Умер комик Норм Кросби 14:01
В каких регионах чаще всего берут "Дальневосточную ипотеку" 14:00
Предки Джилл Байден были выходцами из Сицилии 13:56
Новый глава Архангельска Дмитрий Морев вступил в должность 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 15:11
Рубрика: Власть

В Самарскую область пришли инвесторы с проектами на 8 миллиардов рублей

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Новые инвесторы вложат в проекты на территории Самарской области 8 миллиардов рублей. Об этом стало известно в ходе очередного заседания рабочей группы по инвестиционным проектам при Совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области.
Фото: Георгий Субботин/ РГ Фото: Георгий Субботин/ РГ
Фото: Георгий Субботин/ РГ

Заседание прошло в формате видеоконференции, под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
Самарские власти представили инвестиционные возможности региона

Участники рассмотрели четыре новых инвестпроекта. Один из них связан с созданием жилого комплекса в Кинеле. Как заявил инициатор проекта, это будет современная комплексная застройка, общей площадью около 147 тысяч квадратных метров. Проект предполагает 6,2 миллиарда рублей инвестиций. Планируется, что здесь будет создано 300 новых рабочих мест для жителей Кинеля.

Еще одним проектом, рассмотренным на заседании, стало создание зернового портового элеватора, мощностью 100 тысяч тонн в Приволжском районе. На объекте планируют вести отгрузки зерновых культур на прямой экспорт крупнотоннажным водным транспортом. Проект оценивается в 1,94 миллиарда рублей, на будущем объекте готовы трудоустроить 37 жителей района.

Участникам рабочей группы был также презентован инвестпроект по созданию производства инновационных электрических комплектующих для автомобильной промышленности. Завод планируется построить на территории Чапаевска. По словам инициатора, на это потребуется 230 миллиона рублей. На будущем производстве будет создано 60 новых рабочих мест для горожан.

Четвертым стал проект создания станции технического обслуживания для грузовых автомобилей на территории Ставропольского района. Он оценивается в 130 миллиона рублей, на работу в будущем сервисе будут привлечены около 70 человек.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Самарская область представила успешный опыт ГЧП другим регионам

По словам Дмитрия Богданова, регион становится все более привлекательным для российских и иностранных инвесторов: у нас развиваются инвестиционные площадки и территории опережающего развития, где инвесторам предоставляют ряд льгот и преференций; действуют все существующие в РФ специальные налоговые режимы; создано Агентство по привлечению инвестиций, которое сопровождает проекты на всех этапах их реализации и предоставляет необходимую поддержку инициаторам в режиме "одного окна".

- За последнее время мы подписали целый ряд соглашений с резидентами ТОСЭР в "Тольятти" и "Чапаевск". На прошлом заседании мы рассмотрели инвестпроект создания производства металлических дверей - сейчас он находится в высокой стадии реализации: это 4,5 миллиарда рублей инвестиций, почти 2000 рабочих мест, которые будут созданы уже в следующем году, - отметил Дмитрий Богданов.

Все четыре новых инвестпроекта были поддержаны членами рабочей группы, за каждым из них будет закреплен куратор от профильного министерства. Теперь они будут рассмотрены на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Самарской области.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Кадровые перестановки в правительстве. Главное
Кремль разъяснил позицию по поздравлению избранного президента США
Медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19
Стало известно о планах изменить правила оформления ДТП
Подмосковным пенсионерам заблокируют социальные карты
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части