В Ульяновской области произведен "победный" ремонт дорог

Патриотическая кампания "Улица Победы" стала в 2020 году частью национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Благодаря ей в Ульяновске привели в нормативное состояние участки по улицам Победы и 40-летия Победы. Также выполнены работы и в муниципалитетах в рамках местных программ.

"Важно формировать и поддерживать чувства сопричастности с историей, ответственности за будущее нашей страны. Ульяновская область в числе регионов - участников нацпроекта БКАД реализовала проект, приуроченный к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. При формировании плана работ на дорожный сезон этого года мы включили участки, которые названы в честь Дня Победы и требовали ремонта. По итогам в Ульяновске мы обновили две улицы, а также еще несколько объектов в муниципалитетах", - отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

На улицах Победы и 40-летия Победы в региональном центре выполнена замена асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, устройство уличного освещения, установлен светофор, дорожные знаки. Общая протяженность обновленных участков - 3,21 км.

Также дорожное полотно обновили на семи улицах в муниципальных образованиях региона, названных в честь Победы: в рабочих поселках Вешкайма, Глотовка, селах Красный Яр, Богдашкино, Шумовка, Канадей, в деревне Салмановка.

"Отрадно, что современное поколение помнит и чтит историю, подвиги наших героев. День Победы навсегда останется в наших сердцах как символ вечной памяти и благодарности. Наверное, нет ни одной семьи, которую бы та война обошла стороной, мы потеряли столько достойных, храбрых людей, отдавших свою жизнь за Родину. Проект "Улица Победы" - это еще одна возможность воздать дань памяти павшим и обратить внимание молодого поколения на историю нашей страны", - прокомментировал ветеран Великой Отечественной войны Иван Гуськов.

Напомним, в рамках проекта "Улица Победы" до конца 2020 года в 83 регионах страны, принимающих участие в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги", будет приведено в нормативное состояние и благоустроено порядка 400 объектов улично-дорожной сети, названных в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны.

Для справки

Проект "Улица Победы" стал инициативой ряда российских регионов, которую поддержало министерство транспорта РФ. В настоящее время на территории страны насчитывается 1883 улицы, в названии которых содержится слово "Победа". Протяженность этих объектов - 1 646 км.