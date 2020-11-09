Глава региона Игорь Кобзев назвал ситуацию с фельдшерско-акушерскими пунктами одной из самых актуальных задач, стоящих перед системой здравоохранения Иркутской области. В этом году планировалось сдать шесть ФАПов. Однако, по мнению губернатора, этого количества недостаточно для снятия остроты проблемы, поэтому он дал поручение в этом году начать строительство еще 24 объектов. При этом Игорь Кобзев обратился к главам муниципальных образований с требованием выделять земельные участки для строительства пунктов, обеспеченные необходимой для их работы инфраструктурой.

Всего в этом году в Иркутской области планировалось сдать в эксплуатацию 43 фельдшерско-акушерских пункта. 19 из них были начаты в 2019 году, они уже работают. Еще восемь пунктов сдали в эксплуатацию в октябре. Они получили лицензии на осуществление медицинской деятельности и уже начали прием жителей. До конца года завершат работы на оставшихся объектах.

Основная причина задержки с вводом ФАПов в эксплуатацию - неисполнение подрядчиками своих обязательств. В настоящее время заключены новые договоры, ФАПы начнут работать в этом году. Значительные задержки в проведении работ отмечаются на возведении семи фельдшерско-акушерских пунктов. Они расположены в селе Укыр Боханского района (подрядчик ООО "Луч Байкала"), Баклаши Шелеховского района, деревне Малая Еланка Иркутского района (подрядчик на обоих объектах ООО СПК "РемСтрой"), селе Верхний Булай Черемховского района (ООО СКГрант"), а также в трех населенных пунктах Усть-Илимского района - поселках Бадарма, Бадарминск и селе Ершово (подрядчик ООО "Каркас").

Игорь Кобзев поручил предпринять жесткие меры в отношении строителей. По его мнению, фельдшерско-акушерские пункты очень нужны жителям небольших поселений. Они позволяют ускорить оказание медицинской помощи. Глава региона поручил разработать план-график строительства и ввода в эксплуатацию ФАПов, где были бы отражены все этапы работ - от выделения земельных участков до открытия самих пунктов. И потребовал неукоснительно его придерживаться.

- Подрядчики, которые срывают сроки исполнения государственных контрактов, должны быть внесены в "черный список". Его необходимо разработать и согласовать с прокуратурой Иркутской области и Федеральной антимонопольной службой. Мы не должны в будущем сталкиваться с недобросовестными исполнителями работ. Я поручаю заместителю губернатора Андрею Бунёву взять этот вопрос на контроль и разобраться в каждой конкретной ситуации, - отметил Игорь Кобзев.

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков добавил, что у муниципалитетов есть возможность построить ФАПы за счет федеральных средств по государственной программе Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", в ее рамках действует программа "Современный облик сельских территорий". По ней софинансирование из федерального бюджета составляет 96%. Муниципалитетам необходимо разработать проектную документацию, провести её экспертизу и подать заявку на получение финансирования.

И буквально на днях в области завершено строительство еще двух новых объектов. Они расположены в поселках Усть-Куда и Горячий Ключ. Оба здания модульные, собраны из сборно-разборных конструкций. Они стоят на винтовых свайных фундаментах. К зданиям подведено электричество. Об этом сообщил заместить министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. Строительство обоих объектов было начато в июле. Сейчас работы выполнены в полном объеме. Объекты приняла комиссия, в составе которой были специалисты Иркутской районной больницы, подразделениями которой и станут новые пункты.

Завершаются работы в фельдшерско-акушерском пункте, расположенном в деревне Горяшина Иркутского района. Этот пункт начали строить на окраине, в картофельном поле - при том, что Игорь Кобзев обратился к главам муниципальных образований с просьбой выделять земельные участки для строительства пунктов, обеспеченные необходимой для их работы инфраструктурой. Губернатор настоял на переносе объекта в центральную часть деревни. Сейчас ФАП смонтирован, установлена охранно-пожарная сигнализация, проведено благоустройство территории, установлено ограждение. Работы будут окончены до 20 ноября.

ФАПы будут оснащены в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. В них будут гинекологические кресла, кардиографы, дефибриляторы, холодильники для хранения медикаментов.

- В этом году мы достигнем беспрецедентной цифры: введем в эксплуатацию 43 ФАПа, из них 39 - модульного типа, четыре - объекты капитального строительства. Для сравнения: за предыдущие пять лет в области было открыто 58 пунктов. Совместно с региональным штабом ОНФ был проведен анализ причин, которые препятствовали вводу ФАПов в эксплуатацию, учтены недостатки, внесены существенные изменения в технические задания. Акцент сделан на строительство и монтаж ФАПов модульного типа. Эта технология позволяет набрать высокие темпы ввода объектов и наращивать их, - отметил заместитель председателя правительства области Евгений Левченко/

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