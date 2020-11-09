Красноярец попытался продать на запчасти угнанный из аэропорта экскаватор

Оперативники транспортной полиции задержали 28-летнего жителя Красноярска: мужчина подозревается в краже экскаватора стоимостью около 11 миллионов рублей.

Об этом сообщает УТ МВД России по СФО на своей официальной странице "ВКонтакте".

Там же изложены и подробности похищения дорогостоящей техники. Мужчина, работающий экскаваторщиком в одной из подрядных организаций, привлеченных для строительства рулежных дорожек в аэропорту, приметил машину, которая не использовалась. Сотрудник выяснил, что у простаивающего экскаватора неисправен ковш, и под видом отправки его в ремонт выехал на транспортном средстве с территории аэропорта, затем погрузил на заранее арендованный трал и вывез в закрытый ангар в промзоне на правом берегу.

Технику злоумышленник планировал разобрать на запчасти и продать, однако реализовать этот план ему не удалось. Похищенный экскаватор изъят. Причиненный кражей ущерб составил почти 11 миллионов рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 "Кража в особо крупном размере". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.