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09.11.2020 08:52
Рубрика: Общество

Мэр Ангарска заразился коронавирусом

Текст: Ирина Штерман

Мэр Ангарска Сергей Петров заразился коронавирусом. Об этом он сообщил своим подписчикам через Инстаграм.

Фото: Александр Тырышкин/ТАСС
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"Получил положительный тест, симптоматика легкая, лечусь дома, - написал он. - Весь арсенал средств представляю (как знал, брусники набрал в этом году!). Всем здоровья, берегите себя и своих близких!"

В администрации Ангарска отмечают, что Сергей Петров остается на связи, работает дистанционно.

Согласно данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Иркутской области за последние сутки заболели 256 человек, из них 63 госпитализированы.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Пандемия коронавируса COVID-19

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