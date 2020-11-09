Мэр Ангарска заразился коронавирусом

Мэр Ангарска Сергей Петров заразился коронавирусом. Об этом он сообщил своим подписчикам через Инстаграм.

"Получил положительный тест, симптоматика легкая, лечусь дома, - написал он. - Весь арсенал средств представляю (как знал, брусники набрал в этом году!). Всем здоровья, берегите себя и своих близких!"

В администрации Ангарска отмечают, что Сергей Петров остается на связи, работает дистанционно.

Согласно данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Иркутской области за последние сутки заболели 256 человек, из них 63 госпитализированы.