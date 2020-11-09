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09.11.2020 09:32
Рубрика: Происшествия

На Алтае два рецидивиста пойдут под суд за хищение 8 кг взрывчатки

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае двое мужчин с криминальным прошлым вновь оказались на скамье подсудимых, на этот раз за хищение и попытку сбыта восьми килограммов взрывчатки.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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По данным управления ФСБ по Алтайском краю, один из обвиняемых работал на предприятии, где и похитил взрывчатые вещества.

- Будучи сотрудником, он имел доступ к аммониту, который на горнорудном предприятии использовали для взрывных работ, - пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-центре регионального УФСБ. - Поскольку такой объем за один раз не пронесешь мимо охраны, мужчина небольшими партиями выносил взрывчатку, пряча ее под одеждой. А его напарник, ранее судимый за сбыт наркотиков, попытался организовать продажу похищенного аммонита, промышленного электродетонатора и детонирующего шнура. Но при попытке сбыта подельники были задержаны.

Сейчас дело о хищении и продаже взрывчатки передано в Локтевский районный суд. За попытку незаконного сбыта взрывчатых веществ и взрывных устройств мужчинам грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Кроме того, бывший сотрудник предприятия обвиняется также в хищении взрывчатки, а это еще от трех до семи лет.

В пресс-центре регионального УФСБ отметили, что к предприятию, откуда были похищены взрывчатые вещества и взрывные устройства, административные меры не принимались, поскольку руководство сразу после инцидента наказало виновных, допустивших вынос взрывчатки, и усилило охрану.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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