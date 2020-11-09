На Алтае нашли самых древних домашних овец

Останки самых древних овец, которых разводили на Алтае, обнаружили сибирские ученые. Совместно с коллегами из Германии и Урала они изучили археологические материалы поселения афанасьевской культуры Нижняя Соору (Центральный Алтай, период энеолита). Установлено, что найденные там зубы животных принадлежат домашним овцам, жившим примерно в 3300-2900 годах до нашей эры.

О результатах работы, опубликованных в журнале Archaeological Research in Asia, сообщило издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии Института истории и международных отношений Алтайского госуниверситета (АлтГУ) Алексей Тишкин рассказал, что в конце IV тысячелетия до нашей эры на Алтай мигрировали племена европеоидов, которые заселили долины горных рек. Как подтвердили археологические раскопки, это были люди высокого роста (некоторые индивидуумы достигали около двух метров).

- Похоже, они оказались первыми, кто системно занимался скотоводством на этой территории, - цитирует профессора Тишкина "Наука в Сибири". - В 1994 году горно-алтайские археологи в районе одного из притоков реки Каракол в Онгудайском районе нашли поселение афанасьевской культуры, которое получило название Нижняя Соору. Этот памятник содержал всего один слой, поэтому принадлежность его исключительно к этой культуре не вызывала вопросов.

Там были найдены древний очаг, а также кости животных, фрагменты керамики и каменные артефакты. Больше всего оказалось костей мелкого рогатого скота, в том числе овец. Ученые предположили, что овцы домашние, поскольку на Алтае в период энеолита дикие формы овец не водились. В пяти изученных образцах зубов овец возрастом около пяти тысяч лет сохранилась ДНК. Ее анализ подтвердил, что найденные зубы принадлежат овцам. Сравнение их геномов с другими геномами из открытого банка генетических данных показало: эти овцы действительно домашние. С помощью радиоуглеродного датирования зубов и масс-спектрометрии установлено, что возраст изучаемых останков овец из Нижней Соору - около пяти тысяч лет. И это самые древние овцы на Алтае.

Ранее ученые АлтГУ вместе с новосибирскими палеогенетиками исследовали кости овец периода ранней бронзы, найденные на территории равнинного Алтая.

Справка "РГ"

Исследование выполняли сотрудники Института доисторической и протоисторической археологии и Института клинической молекулярной биологии Кильского университета (Германия), кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ, лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН, а также Институт археологии и этнографии СО РАН.