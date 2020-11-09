Омских пассажиров повезут новые трамваи

В парке омского электротранспорта очередной бум. Вслед за новыми троллейбусами на улицы города вышли современные трамваи - сразу 12 вагонов. И это еще не все. Контракт, заключенный напрямую с производителем, предполагает поставку в Омск партии из 24-х единиц данного вида транспорта.

Ежедневно на городские улицы выходит 65 трамваев, поэтому новое приобретение позволит заменить треть подвижного состава. Столь масштабное обновление - это прецедент. За последние тридцать лет ничего подобного в трамвайном парке города не происходило.

Сегодня удобство и комфорт нового электротранспорта оценили первые лица региона и города.

- Трамваи "Спектр" порадуют омичей, сделают их поездки гораздо более комфортными, - считает омский губернатор Александр Бурков. - Развитие экологически чистого транспорта у нас в приоритете. Неделю назад на линии выпущена первая партия новых троллейбусов "Адмирал". Сейчас настала очередь трамваев. В следующем году мы планируем дальнейшее обновление троллейбусного парка.

Стоит сказать, что решение проблемы городского электротранспорта назрело давно. Износ трамвайного парка превысил 90 процентов. Тем не менее, удобный, экологичный транспорт удалось спасти. Трамваи закуплены напрямую у производителя на весьма выгодных условиях.

- Благодарю госкорпорацию "Уралвагонзавод" и лично руководителя Александра Потапова, который пошел навстречу региону и подписал контракт с рассрочкой на пять лет. Мы купили вагоны по старым, еще весенним ценам, - сообщил Александр Бурков.

Трамвай "Спектр" широко представлен в российских городах, соответствует требованиям программы "Доступная среда" и уже доказал свою надежность.

Благодаря пандусу, низкому полу в средней части вагона и специальному месту для колясок, он удобен для проезда людей с ограниченными возможностями и родителей с детьми. Трамвай отличается высокой экономичностью и комфортабельностью. Способен вместить 170 человек. Просторный салон оснащен видеокамерами, системой громкой связи. Для оповещения пассажиров предусмотрены не только внутренние, но и наружные громкоговорители. Вагон имеет компьютерное управление, оборудован системой ГЛОНАСС.

Фото: Сергей Мельников

- Кабина водителя очень эргономична и комфортна. Прекрасный обзор, сенсорное управление. На дисплее высвечивается информация всех камер. Здесь же отображаются показатели состояния подвижного состава. Если, например, двери не закрыты, трамвай не сможет начать движение, - делится впечатлениями водитель с тридцатилетним стажем Светлана Ибрагимова.

Еще один плюс нового трамвая - он может двигаться даже при отключении электричества на расстояние до 500 метров. Этого вполне достаточно, чтобы освободить дорогу автомобилям, если сбой в сети случится на проезжей части.

Пока в город прибыла только половина вагонов. Остальные станут омичам хорошим подарком к Новому году. Трамвай "Спектр" уже успешно прошел испытание сибирскими морозами прошлой зимой. По словам специалистов, срок его службы составит не менее двадцати лет.