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09.11.2020 14:59
Рубрика: Власть

Омских пассажиров повезут новые трамваи

Текст: Светлана Сибина (Омск)
В парке омского электротранспорта очередной бум. Вслед за новыми троллейбусами на улицы города вышли современные трамваи - сразу 12 вагонов. И это еще не все. Контракт, заключенный напрямую с производителем, предполагает поставку в Омск партии из 24-х единиц данного вида транспорта.
Фото: Сергей Мельников Фото: Сергей Мельников
Фото: Сергей Мельников

Ежедневно на городские улицы выходит 65 трамваев, поэтому новое приобретение позволит заменить треть подвижного состава. Столь масштабное обновление - это прецедент. За последние тридцать лет ничего подобного в трамвайном парке города не происходило.

Сегодня удобство и комфорт нового электротранспорта оценили первые лица региона и города.

- Трамваи "Спектр" порадуют омичей, сделают их поездки гораздо более комфортными, - считает омский губернатор Александр Бурков. - Развитие экологически чистого транспорта у нас в приоритете. Неделю назад на линии выпущена первая партия новых троллейбусов "Адмирал". Сейчас настала очередь трамваев. В следующем году мы планируем дальнейшее обновление троллейбусного парка.

Фото: Правительство Омской области
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Стоит сказать, что решение проблемы городского электротранспорта назрело давно. Износ трамвайного парка превысил 90 процентов. Тем не менее, удобный, экологичный транспорт удалось спасти. Трамваи закуплены напрямую у производителя на весьма выгодных условиях.

- Благодарю госкорпорацию "Уралвагонзавод" и лично руководителя Александра Потапова, который пошел навстречу региону и подписал контракт с рассрочкой на пять лет. Мы купили вагоны по старым, еще весенним ценам, - сообщил Александр Бурков.

Трамвай "Спектр" широко представлен в российских городах, соответствует требованиям программы "Доступная среда" и уже доказал свою надежность.

Благодаря пандусу, низкому полу в средней части вагона и специальному месту для колясок, он удобен для проезда людей с ограниченными возможностями и родителей с детьми. Трамвай отличается высокой экономичностью и комфортабельностью. Способен вместить 170 человек. Просторный салон оснащен видеокамерами, системой громкой связи. Для оповещения пассажиров предусмотрены не только внутренние, но и наружные громкоговорители. Вагон имеет компьютерное управление, оборудован системой ГЛОНАСС.

Фото: Сергей Мельников

- Кабина водителя очень эргономична и комфортна. Прекрасный обзор, сенсорное управление. На дисплее высвечивается информация всех камер. Здесь же отображаются показатели состояния подвижного состава. Если, например, двери не закрыты, трамвай не сможет начать движение, - делится впечатлениями водитель с тридцатилетним стажем Светлана Ибрагимова.

Еще один плюс нового трамвая - он может двигаться даже при отключении электричества на расстояние до 500 метров. Этого вполне достаточно, чтобы освободить дорогу автомобилям, если сбой в сети случится на проезжей части.

Пока в город прибыла только половина вагонов. Остальные станут омичам хорошим подарком к Новому году. Трамвай "Спектр" уже успешно прошел испытание сибирскими морозами прошлой зимой. По словам специалистов, срок его службы составит не менее двадцати лет.

Фото: Сергей Мельников
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