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09.11.2020 19:52
Рубрика: Экономика

В огне не сгорит, в воде не заржавеет

Сибирские ученые придают металлам и сплавам принципиально новые свойства
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск № 252(8306)
Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) совместно с учеными Сибирского отделения РАН ведут ряд работ, в результате которых появляются технологии и материалы нового поколения.
Металлы с новыми свойствами проходят проверку на прочность на специальной установке. Фото: Архив НГТУ Металлы с новыми свойствами проходят проверку на прочность на специальной установке. Фото: Архив НГТУ
Металлы с новыми свойствами проходят проверку на прочность на специальной установке. Фото: Архив НГТУ

Один из них - металлический филамент (нить, проволока) для 3D-печати изделий на принтере нового поколения, разработанного специалистами Института физики прочности и материаловедения СО РАН. Сейчас наиболее распространены принтеры, которые в качестве нагрева используют лазерное излучение. В принтерах нового поколения заложен нагрев от электронного луча. "Детали, созданные таким принтером, найдут применение в аэрокосмической и других отраслях промышленности", - отметили в НГТУ.

Фото: Александр Корольков
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Уточняется, что для формирования изделий электронно-лучевому принтеру необходим материал в виде филаментов, которые могут представлять собой как монолитные проволоки, так и порошковые.

Кроме того, ученые технического университета создали экспериментальную установку для исследования структуры металлов в процессе трения с помощью синхротронного излучения. Устройство позволяет поместить подвергаемую трению поверхность экспериментального образца в зону рентгеновского луча диаметром 1 мкм. В отличие от рентгеновского излучения, которое традиционно применяют для изучения изменений металлов в процессе трения, синхротронное дает возможность изучить процесс на уровне атомных построений, то есть с максимальной детальностью.

Таким образом могут быть исследованы металлы и их сплавы на основе железа, меди, алюминия, титана. В частности, это необходимо для изучения процессов трения рельсовых сталей и повышения износостойкости железнодорожных рельсов. Эксперименты выполняются на базе Института ядерной физики СО РАН. Ряд исследований ранее был проведен в Европейском центре синхротронного излучения, расположенном в Гренобле (Франция).

Изучив процесс эволюции структуры металла на уровне кристаллической решетки, возможно целенаправленно изменять металлы

Ректор НГТУ НЭТИ, профессор кафедры материаловедения в машиностроении Анатолий Батаев считает, что, изучив процесс эволюции структуры металла на уровне кристаллической решетки, возможно изменять металлы целенаправленно, а не наугад, как это часто происходит сейчас. Ученые предполагают, что их работы будут способствовать увеличению износостойкости материалов.

Еще одной заметной совместной работой инженеров и ученых стала новая технология сплавления титана и тантала. Ее предложили ученые Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН и кафедры материаловедения в машиностроении НГТУ. В результате получен особо стойкий к коррозии материал, который почти не разрушается от контакта с агрессивными средами.

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Коллектив ученых из Томского политехнического университета и Института интегративных нанонаук (входит в Дрезденский институт физики твердого тела и материаловедения Ассоциации Лейбница) под руководством профессора Владимира Фомина обнаружил новые необычные свойства сверхпроводящих материалов на примере ниобия. Исследование показало, что эти свойства зависят от геометрической формы образца. Ученые работали с ниобием в виде сверхтонкой пластинки, свернутой в трубку микронного диаметра (для сравнения: толщина человеческого волоса в среднем составляет 100 микрон). Сверхпроводники - это материалы, способные проводить электричество без сопротивления. Сверхпроводимость входит в число наиболее выдающихся открытий XX века.

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