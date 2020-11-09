Ученые обнаружили крупнейшие в Сибири древние рудники

Томские археологи при помощи снимков из космоса обнаружили в Горном Алтае древние рудники.

Команда археологов ТГУ просканировала сотни космоснимков Кош-Агачского района Республики Алтай, где сосредоточено большинство железоплавильных печей. Внимание ученых привлекли странные объекты, похожие на шахты. Они выехали на место и нашли крупнейшие в Сибири железные рудники.

- Масштабы этих выработок поражают, - говорит руководитель лаборатории "Артефакт" Евгений Водясов. - В древности здесь была добыта не одна тысяча тонн руды.

По словам ученных, чрезвычайно развитая металлургия железа в середине первого тысячелетия нашей эры является одним из интереснейших феноменов Горного Алтая.

- Размеры древних железоплавильных печей не имеют аналогов в Евразии, -считает заведующая кафедрой антропологии и этнологии ТГУ Ольга Зайцева. - В одной печи производилось столько железа, что его хватило бы для изготовления более 10 000 наконечников стрел.