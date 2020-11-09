Ученые СФУ будут разводить самую полезную рыбу в мире

Ученые Сибирского федерального университета (Красноярск) намерены разводить арктического гольца - сначала в условиях аквакультуры, а затем и в промышленных масштабах. Чтобы рыба, содержащая самое большое в мире количество омега-3 кислот, стала доступна каждому жителю России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой доцента кафедры водных и наземных экосистем СФУ Анастасию Рудченко.

Для решения этой амбициозной задачи ученые свершили экспедицию на озеро Собачье, где водится арктический голец. В ходе экспедиции была изучена среда его обитания и взят биоматериал для искусственного оплодотворения.

"Полученную икру оплодотворили в искусственных условиях и доставили на Норильский рыбоводно-инкубационный завод - там будущему поколению гольцов предстоит расти и участвовать в последующих экспериментах", - рассказала Анастасия Рудченко.

Главная задача исследователей - добиться, чтобы рыба, выращенная в искусственном водоеме, сохранила свои полезные свойства, то есть была богата омега-3 кислотами. Поэтому так важно выяснить, что влияет на их уровень - особая питательная база, имеющаяся только в северных природных водоемах, или способность к синтезу полиненасыщенных жирных кислот.

"Одна из важнейших задач - разработать полноценный корм для гольцов, которые будут жить в условиях рыбного хозяйства. В нашей команде есть генетики, гидробиологи, ихтиологи, рыбоводы - важно подойти к разведению гольца комплексно", - заключила Рудченко.

По ее словам, ученым хотелось бы, чтобы блюда из арктического гольца вошли в ежедневное меню россиян, и это станет отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, уже многие годы удерживающих печальное лидерство среди причин смертности.