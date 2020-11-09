Уровень воды в Байкале опустился до безопасных отметок

В этом году удалось избежать подтоплений в Бурятии и Иркутской области, уровень воды в Байкале и Иркутском водохранилище опустился до безопасных отметок. Об этом сообщает пресс-служба Росводресурсов. По данным ведомства, на 9 ноября он составляет 456,98 метра. Опасная ситуация может сложиться при превышении уровня в 457 метров. Иркутская ГЭС переходит в штатный режим работы, добавили в Росводресурсах.

С конца августа уровень воды в Байкале стал повышаться, в сентябре приток превысил нормальный на 30%. Из-за этого в конце месяца Енисейское бассейновое водное управление Росводресурсов установило режим работы Иркутского гидроузла со среднесуточными сбросными расходами 2800 м3/с. Максимальная отметка была достигнута 30 сентября, когда уровень воды в Байкале составлял 457,12 м.

"Причиной повышения стал не просто высокий приток, а приток на фоне ограниченных сбросных расходов в связи с хаотичной застройкой нижнего бьефа Иркутского водохранилища, - объяснили в Росводресурсах. - Станция не могла работать в нормальном режиме и сбрасывать объём воды, позволяющий избежать превышения отметки в 457м. Главным приоритетом при регулировании Иркутского водохранилища в условиях высокого притока воды стала безопасность населения".

Иркутская область входит в перечень приоритетных паводкоопасных регионов России, установление зон затопления и подтопления на территории которых носит первоочередный характер, указали в Росводресурсах. Ведомство подчеркивает, что сейчас гидрологическая обстановка в Иркутской области стабильная. В соседней Бурятии ухудшение паводковой и гидрологической обстановки не прогнозируется.

"В этом году удалось избежать существенных подтоплений в Республике Бурятия и в Иркутской области, но в большей степени это связано с тем, что паводок был вполне заурядным, - рассказал начальник управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий. - В условиях более серьёзного подъёма уровня воды затопление территорий нижнего бьефа водохранилища будет неизбежно. Гидроэлектростанция будет вынуждена работать на проектных режимах, с большими, чем в этот раз, сбросами. В связи с этим надо обратить особое внимание на застроенную территорию нижнего бьефа Иркутской ГЭС: решить, что делать с постройками".