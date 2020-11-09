В Иркутской области за год приобрели 171 единицу сельхозтехники

По данным на начало ноября текущего года, приобретено 107 тракторов и 64 зерноуборочных комбайна, что выше аналогичного периода 2019 года на 9% и 56% соответственно. Кроме того, с начала года сельхозтоваропроизводители региона приобрели 16 кормоуборочных комбайнов и 418 единиц другой сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

- На сегодняшний день в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Иркутской области в наличии имеются 3 849 тракторов, 1 053 зерноуборочных и 190 кормоуборочных комбайнов, из них 124 самоходных, и более семи тысяч другой сельскохозяйственной техники, - пояснил министр.

Глава регионального ведомства отметил, что в Приангарье действует ряд направлений государственной поддержки, позволяющих сельхозтоваропроизводителям обновлять технику и оборудование. В частности, на это могут быть направлены средства грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, развитие семейных животноводческих ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов. Гранты предоставляются минсельхозом Иркутской области по итогам конкурсного отбора.

Сельскохозяйственные потребкооперативы могут компенсировать до 50% понесенных затрат в рамках реализации регионального проекта "Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Также половина стоимости приобретаемой техники компенсируется сельхозтоваропроизводителям, реализующим экономически значимые проекты, отобранные в 2016 году.

В 2020 году продолжает работать мероприятие, направленное на компенсацию 70% стоимости зерносушильного, зерноподрабатывающего оборудования, оборудования для зернохранилищ, картофелехранилищ, овощехранилищ и оборудования для поливных систем, приобретенного по договорам финансовой аренды (лизинга) и договорам купли-продажи. Кроме того, предоставляется компенсация 40% затрат на приобретение иных видов сельскохозяйственной техники по договорам финансовой аренды (лизинга). С начала года общая сумма субсидий, направленная из бюджета Иркутской области на лизинговые платежи, составила 200,2 млн рублей.

Приобрести сельскохозяйственную технику можно с использованием льготных кредитов по ставке до 5%, а также со скидкой 15% по федеральной программе обновления техники "1432". Помимо этого, министерством сельского хозяйства Иркутской области заключены соглашения с рядом ведущих российских и белорусских производителей, предусматривающие скидки от 5% до 10% (в зависимости от номенклатуры техники) для сельскохозяйственных товаропроизводителей Приангарья.

Илья Сумароков также сообщил, что сельхозтоваропроизводителям Приангарья предоставляется компенсация части затрат на ремонт техники. В 2020 году на специализированных ремонтных предприятиях отремонтировано 78 энергонасыщенных тракторов, 18 зерноуборочных комбайнов, три самоходных кормоуборочных комбайна. Общая сумма компенсации из областного бюджета составила 17 млн рублей.

Министр напомнил, что в минсельхозе области разработана подпрограмма "Обновление парка сельскохозяйственной техники, специализированных автомобилей и технологического оборудования на 2021 - 2024 годы. Ее внедрение позволит снизить агросроки выполнения полевых механизированных работ, повысить урожайность сельскохозяйственных культур и качество продукции.

Также министр отметил, что в 2020 году в Приангарье введено в оборот 23 тыс. га залежных земель, что на 15% превышает запланированные на этот год объёмы и на 2% больше прошлогоднего показателя.

- Хочу отметить работу в этом направлении сельхозтоваропроизводителей Братского района, которые подготовили 25% от общеобластных объемов. Активно работают Куйтунский, Тайшетский и Аларский районы, - подчеркнул глава регионального ведомства.

Министр также отметил, что сельхозтоваропроизводителям предоставляется субсидия на компенсацию части затрат на проведение культуртехнической мелиорации земель сельхозназначения.

- В 2020 году в минсельхоз региона поступило 120 проектов на проведение культуртехнических мероприятий на залежных землях, вовлекаемых вновь в сельхоз оборот. На данный момент прошли проверку и подготовлены на субсидирование 106 проектов на общую сумму 107,2 млн рублей. Всего в текущем году на это направление предусмотрено 112,8 млн рублей, в том числе 89,1 млн рублей - средств федерального бюджета, - рассказал Илья Сумароков.

Для подтверждения сведений, указанных в проектах, используются данные дистанционного зондирования земли (космоснимки). Кроме того, в министерстве сельского хозяйства Иркутской области сформирована выездная комиссия по приемке введенной в оборот пашни. В 2020 году комиссия посетила 20 районов Приангарья.

Мероприятия по вводу в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель реализуются в регионе четвертый год. За период с 2017 по 2019 годы введено 90,4 тыс. га. При этом ежегодно площадь фактически введенных земель превышает запланированную.

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