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09.11.2020 08:58
Рубрика: Власть

В Новосибирске ограничат работу кинотеатров и фудкортов

Текст: Никита Зайков

Новосибирские власти намерены вновь ограничить работу части публичных организаций и заведений. Как передает ТАСС, со следующей недели такие меры могут коснуться общественных пространств внутри торговых центров и культурных учреждений.

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- Нам на следующей неделе нужно вводить ограничения работы фудкортов в торговых центрах, работы детских площадок как в торговых центрах, так и в других объектах, работы кинотеатров в ТРЦ, возможно, ограничение работы буфетов в театрах и в других объектах, где проходят массовые мероприятия, - отметил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании регионального правительства.

Такое решение связано с ростом числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Напомним, в октябре по решению властей была запрещена работа ночных клубов, кафе и ресторанов после 24.00. Это правило не касается заведений общепита на территории аэропорта, вокзалов, гостиниц.

Как сообщили сегодня утром в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, в регионе с начала пандемии выявлено 18,9 тысячи зараженных. За последние сутки было выявлено 174 случая заболевания коронавирусом. Скончались четыре пациента: мужчины в возрасте 43 года и 67 лет, и женщины в возрасте 56 лет и 90 лет.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Пандемия коронавируса COVID-19

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