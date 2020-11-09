В Туве запретили банкеты и ограничили число гостей в ЗАГСах

Министерство здравоохранения Тувы наложило запрет на проведение многолюдных семейных торжеств до 28 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Ограничительные меры связаны с регистрацией случаев массовых заболеваний COVID-19 в ходе банкетов с большим количеством приглашенных.

"Проведение подобных мероприятий приостановлено в столовых, закусочных, кафе, барах, кафе-барах, банкетных залах, ресторанах и других местах", - отмечается в сообщении.

Также ограничено количество участников свадебных церемоний - теперь допускается присутствие в зале регистрации не более восьми человек, включая работника ЗАГСа и фотографа. Это означает, что присутствовать при заключении брака смогут только молодожены и их родители.

По данным на 8 ноября, в республике зарегистрированы почти 10,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 10 тысяч человек, 125 умерли.