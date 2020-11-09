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09.11.2020 01:38
Рубрика: Общество

Вильфанд: Аномально теплая погода ожидается в ряде регионов России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На этой неделе в большинстве регионов азиатской территории России прогнозируется аномально теплая погода. Особенно яркие погодные аномалии ожидаются в Красноярском крае, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Фото: iStock
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Метеоролог отметил, что в среднем отклонения от нормы в Западной Сибири будут на 6-10 градусов, в Средней Сибири - на 8-15. В Красноярском крае в первой половине недели температура превысит норму на 20 градусов. "В Новосибирской, Томской, Омской областях дневные температуры будут положительные, невероятное тепло", - цитирует Вильфанда ТАСС.

Исключением станет Якутия. Здесь в первой половине недели температура будет около и чуть ниже нормы.

Напомним, что в конце октября в Якутии была зафиксирована очень низкая температура. Около столицы республики 29 октября столбик термометра опустился до минус 30, а на следующий день стало еще холодней - минус 33.

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