На Ставрополье поймали убийцу, который 27 лет числился в розыске

В Ставропольском крае поймали преступника, который 27 лет скрывался от следствия. Об этом в понедельник сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

По данным следствия, в 1992 и 1993 годах мужчина в составе банды стал фигурантом нескольких особо тяжких преступлений в Грачевском районе края. Так он причастен к разбою и убийству таксиста, нападению с оружием на пенсионерку и краже автомобиля.

Выяснилось, что после совершенных преступлений он скрывался в Дагестане, где жил по поддельным документам. Все это время его разыскивали правоохранители. В итоге недавно его удалось найти в соседней республике, задержать и доставить на Ставрополье.

Мужчину обвиняют по статье 102 УК РСФСР ("Убийство") и статье 146 УК РСФСР ("Разбой"). В скором времени он предстанет перед судом. Кстати, четверо его сообщников еще в 1994 году были приговорены к длительным срокам заключения.