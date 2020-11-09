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09.11.2020 12:53
Рубрика: Происшествия

Жителя Дагестана осудили на 16 лет за присягу "ИГ"

Текст: Роман Мерзляков (Махачкала)

Южный окружной военный суд признал виновным по нескольким статьям уголовного кодекса участника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба суда.

Фото: РИА Новости
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В начале января 2019 года в дагестанском Каспийске он вступил в "ИГ", дав присягу его лидеру. При этом у себя дома фигурант дела хранил боеприпасы, взрывные устройства и оружие.

Весной того же года подсудимый склонял трех жителей Дагестана объединиться в незаконное вооруженное формирование, которым намеревался руководить. Его целью было посягательство на жизнь полицейских. 21 апреля 2019 года подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 16 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Кроме того, осужденному предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Участники процесса могут обжаловать его в Апелляционном военном суде.

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