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09.11.2020 17:29

В ремонт энергообъектов КЧР за 9 месяцев вложено свыше 135 млн рублей

"Россети Северный Кавказ" за 9 месяцев 2020 года направили на ремонт и техническое обслуживание энергообъектов филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" 135,7 миллиона рублей. Это на 3,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

При этом для оптимизации затрат основная часть работ на сумму почти 121 миллион рублей выполнена собственными силами производственных подразделений филиала без привлечения подрядных организаций.

В рамках подготовки электросетевого комплекса КЧР к осенне-зимнему периоду отремонтировано более 130 километров линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения, 150 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ и трансформаторов, заменено около 1300 изоляторов. В охранных зонах воздушных линий электропередачи расчищено от древесно-кустарниковой растительности порядка 26 гектаров. На подстанциях 35-110 кВ проведен ремонт силовых трансформаторов, выполнено техническое обслуживание почти 1200 единиц оборудования.

Основной упор при подготовке электросетевого комплекса к зиме - на обновление распределительных сетей 0,4-10 кВ. В частности, проведена реконструкция распределительных сетей, которые снабжают электроэнергией населенные пункты Спарта, Николаевское, Эльтаркач и Сары-Тюз, где в общей сложности проживают около 12 тысяч человек. Здесь заменены опоры и провода. За счет монтажа самонесущего изолированного провода (СИП) с большим сечением увеличена пропускная способность линий электропередачи. Это позволит повысить надежность энергоснабжения жителей и улучшить качество напряжения в сети.

"Ежегодно наши специалисты проводят ремонт и техническое обслуживание всего электросетевого хозяйства без исключения, поскольку в энергетике нет главных и второстепенных объектов. Только такой подход может гарантировать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей республики", - рассказал директор филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" Александр Лысенко.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

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