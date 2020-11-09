В ремонт энергообъектов КЧР за 9 месяцев вложено свыше 135 млн рублей

"Россети Северный Кавказ" за 9 месяцев 2020 года направили на ремонт и техническое обслуживание энергообъектов филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" 135,7 миллиона рублей. Это на 3,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом для оптимизации затрат основная часть работ на сумму почти 121 миллион рублей выполнена собственными силами производственных подразделений филиала без привлечения подрядных организаций.

В рамках подготовки электросетевого комплекса КЧР к осенне-зимнему периоду отремонтировано более 130 километров линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения, 150 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ и трансформаторов, заменено около 1300 изоляторов. В охранных зонах воздушных линий электропередачи расчищено от древесно-кустарниковой растительности порядка 26 гектаров. На подстанциях 35-110 кВ проведен ремонт силовых трансформаторов, выполнено техническое обслуживание почти 1200 единиц оборудования.

Основной упор при подготовке электросетевого комплекса к зиме - на обновление распределительных сетей 0,4-10 кВ. В частности, проведена реконструкция распределительных сетей, которые снабжают электроэнергией населенные пункты Спарта, Николаевское, Эльтаркач и Сары-Тюз, где в общей сложности проживают около 12 тысяч человек. Здесь заменены опоры и провода. За счет монтажа самонесущего изолированного провода (СИП) с большим сечением увеличена пропускная способность линий электропередачи. Это позволит повысить надежность энергоснабжения жителей и улучшить качество напряжения в сети.

"Ежегодно наши специалисты проводят ремонт и техническое обслуживание всего электросетевого хозяйства без исключения, поскольку в энергетике нет главных и второстепенных объектов. Только такой подход может гарантировать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей республики", - рассказал директор филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" Александр Лысенко.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"