В Ставрополе арестован копатель, хранивший дома патроны и гранаты

В Ставропольском крае задержали мужчину, который дома хранил боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщили в краевом управлении МВД России.

В ходе оперативного мероприятия у задержанного гражданин под прикрытием купил две гранаты и два игольчатых штыка к винтовке "Мосина".

Сразу после этого подозреваемого задержали на одной из улиц Ставрополя. После обыска у него дома обнаружили около трехсот патронов. А экспертиза показала, что купленные ранее у черного копателя гранаты относятся к боеприпасам времен Великой Отечественной войны и все еще пригодны для использования.

Как рассказал мужчина, с 2012 года он с помощью металлоискателя занимался поиском исторических артефактов. Боеприпасы он нашел в степи одного из соседних регионов и хранил их у себя дома.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") и части первой статьи 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").