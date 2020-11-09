Новости

ЕС ввел пошлины на товары из США на 4 млрд долларов 20:27
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении 19:56
Путин поручил утвердить новую стратегию развития лесного комплекса 19:50
Путин поручил запустить информсистему по лесу 19:44
ЛДПР планирует поддержать не всех кандидатов в члены кабмина 19:33
Новая книга Джоан Роулинг "Икабог" поступит в продажу во вторник 19:22
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19 19:22
СК возбудил дело о геноциде после раскопок расстрельных ям в Миллерово 19:22
В Подмосковье мужчина и женщина погибли в сауне 19:19
Минск адресовал польской стороне придерживаться международных обязательств 19:04
"Единая Россия" заявила об одобрении кандидатур в кабмин 18:47
Арестован водитель, пьяным сбивший насмерть молодую пару на "зебре" 18:36
Зеленский заболел COVID-19 18:28
Черчесов не общался с Дзюбой после появления скандального видео 18:25
Варшава ратифицировала соглашение об усиленном военном сотрудничестве с США 18:11
В Петербурге умер последний Герой СССР, получивший звание в годы войны 18:00
КПРФ воздержится от голосования по кандидатурам в кабмин 17:59
Российский фильм ужасов "Спутник" взял главный приз в Италии 17:31
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 76 рублей 17:12
В Подмосковье водитель убил мужчину в дорожном конфликте 17:07
Pfizer и BioNTech объявили об успехе третьей фазы испытаний вакцины от COVID 16:44
Медведев призвал другие страны к жесткой совместной борьбе с экстремизмом 16:26
МЧС Москвы предупредило о сильном ветре 16:23
Участок метро между "Лефортово" и "Савеловская" достроят в 2022 году 16:17
Медведев: На 11% выросло число незаконных действий со средствами бюджета 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады МГИМО и "Российской газеты"
Начался новый сезон олимпиады МГИМО и "Российской газеты"
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 20:01
Рубрика: Происшествия

Особо жестокие

Глава СКР взял на контроль громкие уголовные дела
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование двух уголовных дел, потрясающих своей жестокостью и бессмысленностью. Оба дела получили громкий общественный резонанс.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в СКР, первым на контроле у главы следственного ведомства оказалось уголовное дело, которое расследуют сотрудники Управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Фото: vk.com/suvoskr
На Вологодчине дважды судимый за убийство застрелил двух родных братьев

Это дело возбуждено по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Единственный фигурант расследования - несовершеннолетний подросток. По понятным причинам, в следственном ведомстве его имя не называется.

Трагедия в Северной столице случилась в ночь на 8 ноября на улице Лужской в квартире обыкновенного многоэтажного жилого дома.

Парень нанес своей маленькой родственнице ножевые ранения. Потом переключился на взрослых - отца и мать. Как потом запишут в протоколе следователи, "произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в членов своей семьи".

Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу. Пока официально говорится, что подросток действовал из-за "личных неприязненных отношений" со своей семьей.

Что же случилось в голове у подростка на самом деле, сейчас пытаются понять психологи и следователи. Если он здоров, его будут судить, если нет - лечить.

Напомним, что уголовная ответственность за подобное преступление наступает с 14 лет. Так что парень вполне может ответить за свои поступки и сменить квартиру на менее уютное жилье на несколько лет.

Глава ведомства затребовал от подчиненных подробную информацию по всем деталям этих дел

Еще одна страшная трагедия произошла в городе Солнечногорске Московской области.

Там в частном доме неизвестный мужчина убил двух женщин и ранил маленькую девочку. Ребенок сейчас в больнице в тяжелом состоянии, и за его жизнь борются врачи.

В Главном следственном управлении СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело по статье убийство. Самого убийцу еще не нашли. Как говорят в следственном ведомстве, там "принимаются меры к установлению и задержанию лица, причастного к убийству".

Фото: youtube.com
Приезжий в Москве с молотком напал на прохожего

У обеих погибших, а это - мать и дочь, были множественные ножевые ранения. То же самое медики обнаружили и у ребенка.

В нескольких средствах массовой информации через пару дней после страшной бойни была опубликована информация о предполагаемом убийце - его имя, возраст. Судя по публикациям, это молодой гражданин, приехавший из бывшей союзной республики.

В самом Следственном комитете пока эту информацию о личности убийцы не подтверждают. Но также и не опровергают.

Глава ведомства в связи с этими двумя преступлениями, которые фактически произошли чуть ли не одновременно, затребовал подробную информацию по всем деталям дел, а также поставил ход расследования уголовных дел на контроль в центральном аппарате СК России.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Московская область

Главное сегодня

Мишустин назначил временных руководителей трех министерств
Попова призвала ужесточить ограничения по COVID-19 в ряде регионов
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19
Путин подписал закон о Конституционном суде
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя