Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование двух уголовных дел, потрясающих своей жестокостью и бессмысленностью. Оба дела получили громкий общественный резонанс.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в СКР, первым на контроле у главы следственного ведомства оказалось уголовное дело, которое расследуют сотрудники Управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Это дело возбуждено по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Единственный фигурант расследования - несовершеннолетний подросток. По понятным причинам, в следственном ведомстве его имя не называется.

Трагедия в Северной столице случилась в ночь на 8 ноября на улице Лужской в квартире обыкновенного многоэтажного жилого дома.

Парень нанес своей маленькой родственнице ножевые ранения. Потом переключился на взрослых - отца и мать. Как потом запишут в протоколе следователи, "произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в членов своей семьи".

Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу. Пока официально говорится, что подросток действовал из-за "личных неприязненных отношений" со своей семьей.

Что же случилось в голове у подростка на самом деле, сейчас пытаются понять психологи и следователи. Если он здоров, его будут судить, если нет - лечить.

Напомним, что уголовная ответственность за подобное преступление наступает с 14 лет. Так что парень вполне может ответить за свои поступки и сменить квартиру на менее уютное жилье на несколько лет.

Глава ведомства затребовал от подчиненных подробную информацию по всем деталям этих дел

Еще одна страшная трагедия произошла в городе Солнечногорске Московской области.

Там в частном доме неизвестный мужчина убил двух женщин и ранил маленькую девочку. Ребенок сейчас в больнице в тяжелом состоянии, и за его жизнь борются врачи.

В Главном следственном управлении СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело по статье убийство. Самого убийцу еще не нашли. Как говорят в следственном ведомстве, там "принимаются меры к установлению и задержанию лица, причастного к убийству".

У обеих погибших, а это - мать и дочь, были множественные ножевые ранения. То же самое медики обнаружили и у ребенка.

В нескольких средствах массовой информации через пару дней после страшной бойни была опубликована информация о предполагаемом убийце - его имя, возраст. Судя по публикациям, это молодой гражданин, приехавший из бывшей союзной республики.

В самом Следственном комитете пока эту информацию о личности убийцы не подтверждают. Но также и не опровергают.

Глава ведомства в связи с этими двумя преступлениями, которые фактически произошли чуть ли не одновременно, затребовал подробную информацию по всем деталям дел, а также поставил ход расследования уголовных дел на контроль в центральном аппарате СК России.