Калининградскую фирму будут судить за взятку министру в 15 млн

Новости

Pfizer и BioNTech объявили об успехе третьей фазы испытаний вакцины от COVID 16:44
Медведев призвал другие страны к жесткой совместной борьбе с экстремизмом 16:26
МЧС Москвы предупредило о сильном ветре 16:23
Участок метро между "Лефортово" и "Савеловская" достроят в 2022 году 16:17
Медведев: На 11% выросло число незаконных действий со средствами бюджета 16:09
В США испытали вакуумный поезд Hyperloop с пассажирами 16:09
Медведев: Криминогенная обстановка в России остается стабильной 15:43
Путин утвердил запрет для омбудсмена на зарубежные счета 15:42
Руперта Мердока хотят лишить монополии на СМИ в Австралии 15:30
Путин проведет саммит ШОС 15:28
Кремлевская елка пройдет без зрителей 15:25
До 20% кафе и ресторанов не пережили антиковидных ограничений 15:21
Путин утвердил запрет на зарубежные счета членам Совбеза РФ 15:18
Фото: Пугачева с Галкиным приехали на закрытые похороны Жванецкого 15:14
Дмитрий Кобылкин перейдет на работу в "Единую Россию" 15:11
Попова призвала ужесточить ограничения по COVID-19 в ряде регионов 15:05
Попова указала на заболеваемость COVID в регионах, не соблюдающих ограничения 15:03
Стал известен сюжет фильма "Доктор Стрэндж 2" 15:02
На портале госуслуг запустили сервис для обращений медиков 14:58
Мишустин пообещал выплаты до конца года медикам за борьбу с коронавирусом 14:55
Комитет Госдумы одобрил кандидатуры вице-премьера и министра энергетики 14:51
Кандидат в главы Минстроя получил одобрение от думских комитетов 14:34
Мишустин призвал проводить диагностику заболеваний в более сжатые сроки 14:32
За девять месяцев 2020 года оборот розничной торговли снизился на 4,8% 14:27
Мишустин: Ни один заболевший коронавирусом не должен остаться без помощи 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 16:00
Рубрика: Происшествия

Калининградскую фирму будут судить за взятку министру в 15 млн

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении представителя лесозаготовительной компании. 45-летнюю женщину, которая действовала в интересах предприятия, обвиняют в даче крупной взятки министру природных ресурсов и экологии региона. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В Чите адвокат арестован по обвинению в даче миллионной взятки

По версии следствия, 10 июня 2020 года обвиняемая передала главе регионального минприроды 15 миллионов рублей. Взамен, как предполагают в СК, женщина рассчитывала перезаключить договор аренды лесного участка на новый срок без торгов.

Следует пояснить, что министр заранее уведомил правоохранительные органы о незаконном предложении. Передача взятки прошла в рамках оперативно-розыскных мероприятий под контролем оперативников регионального управления ФСБ.

Вину калининградка признала частично. Чтобы исполнить приговор в части возможного штрафа и возможной конфискации имущества, следствие наложило арест на три жилых помещения, пять земельных участков, четыре транспортных средства, деньги и ювелирные изделия обвиняемой. Суда женщина ждет под домашним арестом.

Сейчас сбор доказательств завершен. Первый заместитель прокурора Калининградской области утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело поступит в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Кадровые перестановки в правительстве. Главное
Кремль разъяснил позицию по поздравлению избранного президента США
Медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19
Стало известно о планах изменить правила оформления ДТП
Подмосковным пенсионерам заблокируют социальные карты
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя