Калининградскую фирму будут судить за взятку министру в 15 млн

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении представителя лесозаготовительной компании. 45-летнюю женщину, которая действовала в интересах предприятия, обвиняют в даче крупной взятки министру природных ресурсов и экологии региона. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, 10 июня 2020 года обвиняемая передала главе регионального минприроды 15 миллионов рублей. Взамен, как предполагают в СК, женщина рассчитывала перезаключить договор аренды лесного участка на новый срок без торгов.

Следует пояснить, что министр заранее уведомил правоохранительные органы о незаконном предложении. Передача взятки прошла в рамках оперативно-розыскных мероприятий под контролем оперативников регионального управления ФСБ.

Вину калининградка признала частично. Чтобы исполнить приговор в части возможного штрафа и возможной конфискации имущества, следствие наложило арест на три жилых помещения, пять земельных участков, четыре транспортных средства, деньги и ювелирные изделия обвиняемой. Суда женщина ждет под домашним арестом.

Сейчас сбор доказательств завершен. Первый заместитель прокурора Калининградской области утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело поступит в суд.