На Вологодчине дважды судимый за убийство застрелил двух родных братьев

В деревне Восья Грязовецкого района 49-летний местный житель убил из ружья двух родных братьев и чуть не застрелил племянника. Следственный комитет Вологодской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство двух лиц", сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Навестить родственника в родительский дом, где он и жил, приехали два старших брата, 1964 и 1967 годов рождения. С ними был и сын одного из мужчин. 7 ноября с самого утра произошла ссора. И тогда хозяин дома взял незарегистрированное ружье и убил своих братьев. Он начал целиться и в племянника, но тот смог убежать.

Подозреваемого задержали при силовой поддержкой бойцов СОБР Росгвардии. Выяснилось, что этот человек уже был дважды судим за убийство. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

На месте ЧП работают следователи, выясняют все обстоятельства убийства. Ружье отправили на экспертизу.