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09.11.2020 22:38
Рубрика: Происшествия

Бар во время чумы

Рестораны Петербурга проигнорировали запрет на ночную работу
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
В Петербурге бары и рестораны массово игнорируют запрет на работу после 23.00. Роспотребнадзор и профильный комитет Смольного проводят многочисленные рейды по самым злачным местам и десятками штрафуют нарушителей. Но вопреки всему на самых веселых улицах Северной столицы жизнь кипит круглосуточно.
Совместные рейды сотрудников Смольного и Роспотребнадзора по питерским барам пока не дали ощутимых результатов. Фото: Комитет по контролю за имуществом Петербурга Совместные рейды сотрудников Смольного и Роспотребнадзора по питерским барам пока не дали ощутимых результатов. Фото: Комитет по контролю за имуществом Петербурга
Совместные рейды сотрудников Смольного и Роспотребнадзора по питерским барам пока не дали ощутимых результатов. Фото: Комитет по контролю за имуществом Петербурга

В комитете по контролю за имуществом города Санкт-Петербурга сообщают, что в минувшие выходные сотрудники ведомства вместе со специалистами городского управления Роспотребнадзора пошли по ночам по барам. И обнаружили множество открытых заведений. Всего нашлось 17 нарушителей, они базировались на улицах Рубинштейна, Ломоносова, Некрасова, Думской и 2-й Советской улицах.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Еще год назад за предприятия можно было бы порадоваться, все-таки бары - это настоящая достопримечательность Петербурга, посетить заведения на Рубинштейна приезжали со всей страны.

Но в этом году ситуация другая: перед принятием официального запрета на работу предприятий общепита городские власти обратились и к рестораторам, и к посетителям заведений, транслировав мессендж: ситуация тяжелая, не время обниматься на танцполах.

Нарушителям за игнорирование запрета грозят серьезные санкции - штраф для юрлиц составляет от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Но владельцев баров это не останавливает. Рейды проводятся комитетом Смольного с конца октября, и в числе нарушителей одни и те же заведения.

В барах, работающих по ночам, разрешают курить, не размещают обязательные QR-коды и сквозь пальцы смотрят на нарушения социальной дистанции и масочного режима

Многие бары идут на хитрости: они опускают рольставни, закрывают двери. В историческом центре Петербурга кафе и рестораны часто расположены во дворах-колодцах. Все эти дворы сейчас закрываются на кодовые замки.

Владельцам баров это только на руку, после 23.00 они просто не пускают проверяющих. Технологии отработаны еще с весны, когда предприятиям общественного питания нельзя было принимать посетителей ни днем, ни ночью. Но по факту заведения все равно работали, несмотря на штрафы.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Советник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге Ольга Петрова сообщила "РГ", что на сам запрет работы по ночам рестораны бизнес-омбудсмену не жаловались. Тем не менее одно серьезное смягчение владельцы кафе все же получили: изначально городские власти планировали запретить по ночам работать в том числе и на вынос, но после вмешательства уполномоченного по защите прав предпринимателей это требование было отменено.

Стоит отметить, что предприятия, работающие по ночам, готовы пересекать черту и в отношении других нарушений. Понимая, что в случае проверки их все равно оштрафуют, они разрешают курить в залах, не размещают обязательные QR-коды и сквозь пальцы смотрят на соблюдение посетителями социальной дистанции и масочного режима.

Между тем заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти. Накануне в городе было зарегистрировано 1403 случая COVID-19.

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