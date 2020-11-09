В Калининграде загорелся бывший ликеро-водочный завод

В Калининграде произошел пожар в бывшем производственном комплексе в центре города, где много лет работал ликеро-водочный завод.

Сообщение о возгорании поступило в 14.18 местного времени, сообщили в региональном ГУ МЧС. Огонь вспыхнул на третьем этаже одного из зданий, которое эксплуатируется лишь частично.

На тушение пожара выехали четыре расчета. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в течение получаса. Погибших и пострадавших при пожаре нет.