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09.11.2020 17:51
Рубрика: Происшествия

В Карелии женщина пойдет под суд за умышленный поджог жилого дома

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Следственный комитет Карелии закончил расследование уголовного дела в отношении 24-летней женщины, обвиняемой в умышленном поджоге жилого дома. Дело возбудили по статьям 105 и 167 УК РФ - убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное общеопасным способом, и уничтожение и повреждение чужого имущества.

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Пресс-служба ведомства напоминает, что преступление произошло в ночь на 22 января 2020 года. По версии следствия, обвиняемая, будучи пьяной, подожгла вещи, находящиеся в подъезде деревянного многоквартирного дома Петрозаводска. Это она совершила из-за неприязни к людям, которые здесь живут.

В результате пожара погибла 60-летняя женщина, которая не смогла выйти из своего жилья из-за сильного задымления. Дом и квартиры были сильно повреждены. Ущерб составил более 10,7 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

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