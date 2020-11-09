В Петербурге обманутый муж подал в суд на любовника жены за распад семьи

В Петербурге муж, которому изменила жена, подал иск к любовнику своей супруги и потребовал компенсировать свои моральные страдания. Боль от измены мужчина оценил в 150 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В своем исковом заявлении мужчина указал, что его жена, несмотря на наличие малолетнего ребенка, стала меньше уделять времени семье и, наоборот, стала все чаще общаться с ответчиком. У любовника, как указал в своем заявлении обманутый супруг, тоже имеются жена и ребенок.

Мужчина также написал в заявлении, что из-за всей этой ситуации он очень переживает, хуже работает и опасается, что образ обманутого супруга может негативно сказаться на его репутации.

Судебные претензии очень удивили жену. На заседании женщина, которая, к слову, в деле являлась даже не соответчиком, а третьим лицом, заявила, что она является свободной личностью и сама вправе решать, с кем ей общаться.

Сам любовник на судебном заседании заявил, что имущественные права мужчины он никак не нарушил, а в плане личных отношений он вправе поступать так, как считает необходимым.

В итоге суд пришел к выводу, что супруги должны разрешить эту ситуацию внутри семьи без привлечения Фемиды. Поэтому в исковых требований суд обманутому мужу отказал.