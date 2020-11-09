В Петербурге предъявили обвинение подростку, пытавшемуся убить семью

Петербургскому подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство родителей и малолетней родственницы. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Санкт-Петербургу.

Преступление произошло в ночь на 8 ноября в квартире одного из домов на Лужской улице. Пятнадцатилетний подросток набросился с ножом на шестилетнюю девочку и успел нанести ей три удара (сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице). Затем взял травматический пистолет и выстрелил из него: дважды - в голову 57-летней матери, один раз - в сторону 49-летнего отца. Довести страшные намерения до конца мальчику не удалось - его обезвредил отец.

Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. В СК заявили о намерении ходатайствовать о заключении подростка под стражу.