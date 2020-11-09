В Петербурге умер последний Герой СССР, получивший звание в годы войны

В Петербурге на 96-м году жизни скончался Михаил Владимирович Ашик, последний Герой Советского Союза, который был удостоен этого звания в годы Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по социальной политике Северной столицы.

Михаил Ашик был призван в армию в 1943 году, первые несколько месяцев в стрелковой дивизии 5-й ударной армии Южного фронта. Год спустя в звании младшего лейтенанта был направлен в легендарную 83-ю Новороссийской-Дунайскую бригаду морской пехоты.

Михаил Владимирович был в числе тех, кто освобождал Бессарабию, Болгарию, Румунию и Югославию.

Звание Героя Советского Союза Михаил Ашик получил за участие в спецоперации под венгерским городом Эстергом. Он командовал взводом из 65 человек и получил задачу отрезать врагу пути отхода на участке между городами Эстерг и Кумарно до прибытия подкрепления. Этот участок в конце марта 1945 года все еще находился в руках врага. Взвод Ашика в ночь на 20 марта захватил участок и удерживал ее в течение четырех суток. За это время морпехи отразили 18 атак, уничтожили три танка, несколько десятков противников.

Когда пришло подкрепление, в живых осталось только 13 красноармейцев, среди них командир взвода. Указ о присуждении Михаилу Ашику звания Героя Советского Союза был подписан в мае.

После войны Михаил Ашик пошел по военной стезе, отучился в офицерской школе МВД СССР. Демобилизовался он только в 1978 году в звании полковника. А потом до 2000 года работал на Кировском заводе.

О своей службе Михаил Ашик выпустил несколько книг.